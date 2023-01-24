إنهاء تدريب 106 مختصين بالتحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال

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أنهت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال المرحلة الثانية من برنامج المساعدة الفنية، والمكونة من 12 ورشة تدريبية متخصصة في التحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال.

وشهدت ورش العمل مشاركة 106مختصين يمثلون عدداً من الجهات المعنية، وهي: وزارة الداخلية (المديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، ووزارة التجارة، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة “الإدارة العامة للتحريات المالية”، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، واللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية.

3 مجموعات

وتضمنت المرحلة الثانية ثلاث مجموعات تدريبية، كل مجموعة نظم لها أربع ورش عمل متخصصة في التحقيق المالي والملاحقات القضائية بالمواضيع التالية:

1- التحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال عن طريق التجارة، والتحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال المرتبطة بالتهريب

2- التحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال المرتبطة بالتستر التجاري

3- التحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال المرتبطة بالتهرب الضريبي.

يذكر أن آخر ورشة عمل ضمن المرحلة الثانية عقدت بعنوان “التحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال المرتبطة بالتهرب الضريبي” خلال الفترة من 24 حتى 28 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 18 حتى 22 ديسمبر 2022م في مقر البنك المركزي السعودي.

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