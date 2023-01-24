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الحكومة الأمريكية تقاضي “جوجل” بسبب احتكار الإعلانات الرقمية
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الحكومة الأمريكية تقاضي “جوجل” بسبب احتكار الإعلانات الرقمية

الحكومة الأمريكية تقاضي “جوجل” بسبب احتكار الإعلانات الرقمية

الحكومة الأمريكية تقاضي “جوجل” بسبب احتكار الإعلانات الرقمية
٠٢:١٥:٣٣ م، الثلاثاء، ٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

تستعد وزارة العدل الأمريكية لمقاضاة شركة جوجل لخدمات التكنولوجيا والإنترنت، المملوكة لمجموعة ألفابيت، بسبب سيطرتها على سوق الإعلانات الرقمية بالولايات المتحدة.

ونقلت وكالة “بلومبرج” عن مصادر مطلعة، إنه من المتوقع إقامة الدعوى أمام إحدى المحاكم الاتحادية الأمريكية مطلع الأسبوع المقبل.

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ثاني دعوى من نوعها

وهذه الدعوى هي ثاني قضية احتكار تقيمها الوزارة ضد “ألفابيت”، بعد أن اتهمتها في أكتوبر 2020 باحتكار خدمة البحث العام على الإنترنت وإعلانات البحث وأسواق الإعلانات النصية على مواقع البحث العامة. ومن المنتظر بدء نظر القضية في الخريف المقبل.

وتدير “جوجل” خدمة شراء الإعلانات للمعلنين وخدمة بيع الإعلانات لصالح الناشرين، بالإضافة إلى خدمة تبادل تجاري تتيح للجانبين اتمام تعاملاتهم عبر مزايدات سريعة.

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وتقول “جوجل” إن سوق الإعلانات على الإنترنت مزدحمة بالشركات العاملة وتشهد منافسة قوية.

 

الكلمات الدلالية:
سوق الإعلانات الرقمية بالولايات المتحدة شركة جوجل لخدمات التكنولوجيا والإنترنت مجموعة ألفابيت وزارة العدل الأمريكية

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