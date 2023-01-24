الحكومة الأمريكية تقاضي “جوجل” بسبب احتكار الإعلانات الرقمية

تواصل – وكالات:

تستعد وزارة العدل الأمريكية لمقاضاة شركة جوجل لخدمات التكنولوجيا والإنترنت، المملوكة لمجموعة ألفابيت، بسبب سيطرتها على سوق الإعلانات الرقمية بالولايات المتحدة.

ونقلت وكالة “بلومبرج” عن مصادر مطلعة، إنه من المتوقع إقامة الدعوى أمام إحدى المحاكم الاتحادية الأمريكية مطلع الأسبوع المقبل.

اقرأ أيضًا:

12 ألف موظف في جوجل ضحية الذكاء الاصطناعي

ثاني دعوى من نوعها

وهذه الدعوى هي ثاني قضية احتكار تقيمها الوزارة ضد “ألفابيت”، بعد أن اتهمتها في أكتوبر 2020 باحتكار خدمة البحث العام على الإنترنت وإعلانات البحث وأسواق الإعلانات النصية على مواقع البحث العامة. ومن المنتظر بدء نظر القضية في الخريف المقبل.

وتدير “جوجل” خدمة شراء الإعلانات للمعلنين وخدمة بيع الإعلانات لصالح الناشرين، بالإضافة إلى خدمة تبادل تجاري تتيح للجانبين اتمام تعاملاتهم عبر مزايدات سريعة.

اقرأ أيضًا:

صراع البقاء بين عمالقة التكنولوجيا.. ماذا تفعل “جوجل” لتفادي مصير “ياهو”؟

وتقول “جوجل” إن سوق الإعلانات على الإنترنت مزدحمة بالشركات العاملة وتشهد منافسة قوية.