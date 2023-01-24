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“الصحة”: تسجيل 39 إصابة جديدة بكورونا وتعاف 27 حالة
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“الصحة”: تسجيل 39 إصابة جديدة بكورونا وتعاف 27 حالة

“الصحة”: تسجيل 39 إصابة جديدة بكورونا وتعاف 27 حالة

“الصحة”: تسجيل 39 إصابة جديدة بكورونا وتعاف 27 حالة
٠٢:١٠:٣٤ م، الثلاثاء، ٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت إحصاءات وزارة الصحة عن انخفاض الإصابات الجديدة والوفيات وارتفاع أعداد المتعافين والحالات الحرجة من فيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت في بيان، أنه تم تسجيل 39 حالة إصابة جديدة اليوم بانخفاض قدره 11 حالة عن عدد الإصابات المسجلة أمس ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 827697 إصابات بالفيروس.

حالات التعافي

وأشارت إلى أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعا إذ سجلت 27 حالة، بارتفاع حالة عن المسجلة أمس، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 815287 حالة.

ولفتت إلى ارتفاع في الحالات الحرجة، حيث تم تسجيل دخول حالة جديدة إلى العناية المركزة ليصل إجمالي الحالات الحرجة إلى 21 حالة.

وبالنسبة لحالات الوفاة، أكدت انخفاض الحالات، حيث سُجلت حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9561 حالة وفاة.

في سياق متصل، درس فريق علمي بريطاني احتمالية إصابة الأجنة في بطون أمهاتهم بنزيف دماغي، حال نقل عدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” إليهم.

نتائج الدراسة

وفحص الفريق 661 عينة من أنسجة الأجنة البشرية، جمعت بين يوليو 2020 وأبريل 2022، ولاحظ نزيفًا في 26 منها، بحسب موقع “Brain”، التابع لجامعة أكسفورد.

وأظهرت الدراسة أن فيروس COVID-19 كان موجودًا في جميع عينات الأنسجة مع وجود دليل على حدوث نزيف.

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