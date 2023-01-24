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وزير النقل: إطلاق كود طرق سعودي للنقل قريبًا (فيديو)
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وزير النقل: إطلاق كود طرق سعودي للنقل قريبًا (فيديو)

وزير النقل: إطلاق كود طرق سعودي للنقل قريبًا (فيديو)

وزير النقل: إطلاق كود طرق سعودي للنقل قريبًا (فيديو)
٠٤:١٤:٢٢ م، الثلاثاء، ٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إطلاق كود طرق سعودي للنقل قريبًا.

وأضاف في ملتقى الاستثمار البلدي “فرص” في نسخته الثانية بالرياض، أن قرارًا أصدره مجلس حدد الاختصاص، حيث جعل كل الطرق داخل النطاق العمراني تابعة للقطاع البلدي، وكل الطرق خارج النطاق العمراني خارج النطاق العمراني تابعة لوزارة النقل.

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مرحلة متقدمة من إنهاء طرق كود سعودي

وتابع: “وأيضًا سيكون دور هيئة الطرق الجديدة – تحت الإنشاء- أن توحد الكود والاشتراطات، واليوم نحن في مرحلة متقدمة من إنهاء طرق كود سعودي يوحد المواصفات ويرفع معايير الجودة بالتكامل مع الجهات”.

وفي مطلع عام 2021، تم توقيع عقد “مشروع كود الطرق السعودي”، أحد مشاريع مبادرة تحسين تكلفة دورة حياة الطرق وتحسين الأداء ضمن برامج رؤية المملكة 2030.

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أهداف المشروع

ويهدف المشروع إلى أن يكون مرجعًا فنيًا للجهات المسؤولة عن الطرق بجميع مستوياتها، من خلال إعداد وتطوير كود طرق سعودي يقوم بإعداده المركز الوطني لسلامة الطرق بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة بتكليف وبدعم مستمر ومتواصل من الوزارة.

كما يسعى إلى تحقيق أفضل مستويات السلامة والأمان، والجودة، والكفاءة الاقتصادية، والبيئة، والاستدامة من خلال العديد من المجالات أهمها: التخطيط، التصميم، التنفيذ، وصيانة الطرق.

ويأتي مشروع كود الطرق السعودي توحيدًا للمواصفات الفنية والتشغيلية لجميع القطاعات وتحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تهدف للوصول للمركز السادس عالميًا في جودة الطرق.

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