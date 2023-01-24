سر استجابة قلوب الرجال والنساء للتوتر بصورة مختلفة

تواصل – وكالات:

توصلت دراسة أمريكية إلى أن قلوب الرجال والنساء تتجاوب بشكل مختلف مع هرمون التوتر نورادرينالين.

وابتكر فريق بحثي من كلية طب كاليفورنيا ديفيز الأمريكية، منظومة جديدة للتصوير الضوئي لقياس استجابة قلوب فئران التجارب حيال الهرمونات والناقلات العصبية بشكل وقتي.

اقرأ أيضًا:

هل شرب الماء قبل النوم يساعد على الوقاية من السكتات القلبية؟

هرمون نورادرينالين

وخلال الدراسة، حقن الباحثون الفئران بهرمون نورادرينالين الذي يفرزه الجسم بشكل طبيعي في حالات التوتر والغضب والذعر.

ووفقًا للدراسة التي نشرتها الدورية العلمية “ساينس أدفانسز”، فإن قلوب الفئران الذكور والإناث تتفاعل في البداية بشكل متسق لدى تعرضها لهرمون نورادرنالين.

غير أن قلوب الفئران الإناث تعود إلى وضعها الطبيعي بشكل أسرع من قلوب الرجال، مما يؤدي إلى اختلاف في نسق النشاط الكهربائي لدى قلوب الجنسين، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الباحثين.

اقرأ أيضًا:

تحذير: هذه المشروبات تزيد خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية

النشاط الكهربائي للقلب بين الرجال والنساء

وقالت المتخصصة في الأبحاث الطبية، جيسيكا كالدويل، رئيس فريق الدراسة والباحثة بقسم علم الدواء في جامعة كاليفورنيا ديفيز، إن “الاختلاف الذي لاحظناه في النشاط الكهربائي للقلب بين الرجال والنساء يطلق عليه اسم (عودة الاستقطاب) ويقصد به طريقة استعادة القلب لوضعه الطبيعي بين النبضة والأخرى، وتقترن هذه الظاهرة ببعض مشكلات عدم انتظام نبضات القلب”.

وأضافت كالدويل: “نعرف أن هناك اختلافات بين الجنسين من حيث تبعات الإصابة بمشكلة عدم انتظام نبضات القلب، وقد كشفت هذه الدراسة عاملاً جديدًا يساعد في تفسير هذا الاختلاف”، وفق ما نقل الموقع الإلكتروني “ميديكال إكسبريس”.

وتعتبر أمراض القلب من الأسباب الرئيسة للوفاة في الولايات المتحدة، حيث كانت السبب وراء وفاة 25% من الرجال و20% من النساء في عام 2020. ورغم أن أمراض القلب تصيب الجنسين، تركز معظم الأبحاث الخاصة بهذه المشكلة الصحية الخطيرة على نطاق أوسع على المرضى الرجال.