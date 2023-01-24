رقم 3 أهمها.. 5 عوامل مؤثرة في تحسين مستوى التحصيل الدراسي

تواصل – فريق التحرير:

بات مستوى التحصيل الدراسي، يمثل هاجسًا لدى الكثير من أولياء الأمور، ويزداد الموضوع أهمية خاصة مع عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة في المملكة.

العوامل المؤثرة في مستوى التحصيل الدراسي

وأوضح مجلس شؤون الأسرة، أنه على أولياء الأمور تتبع مجموعة من النصائح من أجل تحسين مستوى التحصيل الدراسي، منها:

1 – الحرص على أن ينام الأبناء مبكرًا في كل ليلة.

2 – تقديم جوائز تشجيعية لهم لتحفيزهم على التحصيل.

3 – الحوار المستمر معهم علاوة على متابعة توجيهات المدرسة والتواصل المستمر معها.

4 – تحليل درجات الطلاب باستمرار للتعرف على نقاط ضعفهم ودعمهم ومساعدتهم على تخطيها.

5 – حث الطالب على الذهاب باستمرار إلى المرشد النفسي لمساعدته على تخطي أي مشكلات قد يواجهها.

ودعا المجلس إلى تنمية المهارات الفكرية والقدرات لدى الأبناء، وزيادة الأهداف بما يتناسب مع طبيعة كل مرحلة دراسية، والتعاون المستمر بين الأسرة والمعلمين.

العوامل التي تؤثر على الأداء التعليمي للطالب

وأكد الخبراء، أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على الأداء التعليمي للطالب، والتي يجب التعرف عليها وتقييمها باستمرار، وإيجاد الحلول المناسبة لعلاجها؛ ليتمكن الطالب من تحسين قدراته والحصول على أعلى درجات الأداء في الفصل الدراسي، وتشمل:

1 – النظام الغذائي المتبع.

2 – الاضطرابات النفسية.

3 – طبيعة البيئة المدرسية.

4 – وجود صعوبات التعلم.

5 – المشكلات الصحية والعقلية.

6 – معدل الذكاء والقدرات الذهنية.

7 – الإصابة بفرط الحركة وتشتت الانتباه.

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