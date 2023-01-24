الثلاثاء، ٢ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
رقم 3 أهمها.. 5 عوامل مؤثرة في تحسين مستوى التحصيل الدراسي
العظمى 30 والصغرى 6.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم
الحقيل: تخفيض قيمة الضمانات البنكية لمساعدة المستثمر في البناء (فيديو)
“الأراضي البيضاء” يصدر فواتير الدورة السابعة للمرحلة الأولى بالرياض.. ويحذر من هذا الأمر
بعد 12 يومًا من العملية.. استقرار حالة التوأم السيامي العراقي عمر وعلي
لاستقدام العمالة المنزلية من سيرلانكا.. إلزام الشركات والمكاتب بعدم تجاوز سقف التكاليف

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

رقم 3 أهمها.. 5 عوامل مؤثرة في تحسين مستوى التحصيل الدراسي

رقم 3 أهمها.. 5 عوامل مؤثرة في تحسين مستوى التحصيل الدراسي

رقم 3 أهمها.. 5 عوامل مؤثرة في تحسين مستوى التحصيل الدراسي
٠١:٠٦:٣٠ م، الثلاثاء، ٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

بات مستوى التحصيل الدراسي، يمثل هاجسًا لدى الكثير من أولياء الأمور، ويزداد الموضوع أهمية خاصة مع عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة في المملكة.

كيف تحفزين مستوى التحصيل الدراسي لدى طفلك؟ - ليالينا

 

العوامل المؤثرة في مستوى التحصيل الدراسي

وأوضح مجلس شؤون الأسرة، أنه على أولياء الأمور تتبع مجموعة من النصائح من أجل تحسين مستوى التحصيل الدراسي، منها:

1 – الحرص على أن ينام الأبناء مبكرًا في كل ليلة.

2 – تقديم جوائز تشجيعية لهم لتحفيزهم على التحصيل.

3 – الحوار المستمر معهم علاوة على متابعة توجيهات المدرسة والتواصل المستمر معها.

4 – تحليل درجات الطلاب باستمرار للتعرف على نقاط ضعفهم ودعمهم ومساعدتهم على تخطيها.

5 – حث الطالب على الذهاب باستمرار إلى المرشد النفسي لمساعدته على تخطي أي مشكلات قد يواجهها.

ودعا المجلس إلى تنمية المهارات الفكرية والقدرات لدى الأبناء، وزيادة الأهداف بما يتناسب مع طبيعة كل مرحلة دراسية، والتعاون المستمر بين الأسرة والمعلمين.

طرق رفع مستوى التحصيل الدراسي

العوامل التي تؤثر على الأداء التعليمي للطالب

وأكد الخبراء، أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على الأداء التعليمي للطالب، والتي يجب التعرف عليها وتقييمها باستمرار، وإيجاد الحلول المناسبة لعلاجها؛ ليتمكن الطالب من تحسين قدراته والحصول على أعلى درجات الأداء في الفصل الدراسي، وتشمل:

1 – النظام الغذائي المتبع.

2 – الاضطرابات النفسية.

3 – طبيعة البيئة المدرسية.

4 – وجود صعوبات التعلم.

5 – المشكلات الصحية والعقلية.

6 – معدل الذكاء والقدرات الذهنية.

7 – الإصابة بفرط الحركة وتشتت الانتباه.

إقرأ أيضًا:

نصائح ذهبية لرفع مستوى التحصيل الدراسي للأطفال

مفاجأة.. استشاري يكشف سر انعدام التركيز وتدني مستوى التحصيل العلمي لدى الأطفال (فيديو)

 

 

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية التحصيل الدراسي مجلس شؤون الأسرة مستوى التحصيل الدراسي مقاعد الدراسة وزارة التعليم

مواد ذات صلة

المزيد
تعرف على العقوبات.. «الجوازات» تصدر 15.788 قرارًا إداريًا بحق المخالفين

تعرف على العقوبات.. «الجوازات» تصدر 15.788 قرارًا إداريًا بحق المخالفين

١٢:٤٢ م، الثلاثاء، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢
“العمل” تسحب “إجازة اليومين” من مسودة النظام الجديد

“العمل” تسحب “إجازة اليومين” من مسودة النظام الجديد

٠٧:٥٦ ص، الأربعاء، ٢٧ أغسطس ٢٠١٤
القرآن شفيعك عند ربك

القرآن شفيعك عند ربك

٠٣:٥٨ م، الخميس، ٠٩ يونيو ٢٠١٦
ارتفاع ضحايا الأمطار والفيضانات في باكستان إلى 77 قتيلاً

ارتفاع ضحايا الأمطار والفيضانات في باكستان إلى 77 قتيلاً

٠٤:٠٢ م، الأربعاء، ٠٦ يوليو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *