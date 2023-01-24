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لاستقدام العمالة المنزلية من سيرلانكا.. إلزام الشركات والمكاتب بعدم تجاوز سقف التكاليف
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لاستقدام العمالة المنزلية من سيرلانكا.. إلزام الشركات والمكاتب بعدم تجاوز سقف التكاليف

لاستقدام العمالة المنزلية من سيرلانكا.. إلزام الشركات والمكاتب بعدم تجاوز سقف التكاليف

لاستقدام العمالة المنزلية من سيرلانكا.. إلزام الشركات والمكاتب بعدم تجاوز سقف التكاليف
١٢:٣٥:٣٥ م، الثلاثاء، ٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

ألزمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع المنشآت التي تقدم خدمة التوسط في استقدام العمالة المنزلية بعدم تجاوز السقف الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من سيرلانكا.

الحد الأعلى 15.000 ريال

وحددت الوزارة الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من سيرلانكا ليبلغ 15,000 ريال سعودي، دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة.

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السقف الأعلى لعدد من الجنسيات

ويعد هذا القرار استمراراً لعمل الوزارة بتنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام وضبطها ومتابعة تنفيذها بما يضمن جودة الخدمات المقدمة، حيث ألزمت الوزارة في سبتمبر الماضي الشركات والمكاتب المرخصة بالسقف الأعلى لعدد من الجنسيات، ليبلغ الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية، دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة:

من أوغندا 9.500.

تايلاند 10.000.

كينيا 10.870.

بنغلاديش 13.000.

الفلبين 17.288 ريالًا سعوديًا.

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عقوبات تجاوز السقف الأعلى

وتؤكد لجميع المتعاملين ضرورة التقيد بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن عنه لتجنب العقوبات المنصوص عليها عند مخالفة لائحة نشاط قواعد الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، حيث ستتابع تنفيذ ذلك عبر منصة مساند .

ويأتي هذا القرار في إطار سعي الوزارة إلى تطوير الخدمات، وتحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته، وجعله مواكباً لأسواق العمل العالمية، وحرصها على مراجعة التكاليف والخدمات المقدمة والأنظمة وفقًا للمتغيرات الاقتصادية، وبما يتناسب معها.

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