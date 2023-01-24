أبرزها لتعليم اللغة الصينية.. “الشورى” يوافق على 6 مذكرات تفاهم

تواصل – فريق التحرير:

وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تعاون بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة التعليم في جمهورية الصين الشعبية لتعليم اللغة الصينية.

جاء ذلك بعد أن قدمت لجنة التعليم والبحث العلمي تقريرها بشأن مشروع مذكرة التعاون تلته أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عائشة زكري.

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كما صوت المجلس، في جلسته العادية السابعة عشرة من أعمال السنة الثالثة المنعقدة برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل السُّلمي، على انضمام المملكة إلى اتفاقية لحماية منتجي الفونوجرامات من استنساخ فونجغراماتهم دون تصريح.

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين جامعة الإمام عبدالرحمن، والقيادة العامة لقوة دفاع البحرين في البحرين في مجال الخدمات الأكاديمية والطبية والتدريبية والبحثية. ووافق مجلس الشورى، على مشروعي اتفاقيتين للتعاون الأمني، ومجال قدوم الحجاج بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية.

مذكرة تفاهم بين النيابة العامة والمدعي العام بطاجيكستان

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ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في المملكة، ومكتب المدعي العام في جمهورية طاجيكستان في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال والجرائم ذات الصلة (الجرائم الأصلية).

كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة، ومكتب النائب العام ووزارة العدل في جمهورية جامبيا. كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة، ووزارة الإعلام والثقافة في دولة الكويت للتعاون في مجال السياحة.