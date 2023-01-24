الثلاثاء، ٢ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
الحقيل: تخفيض قيمة الضمانات البنكية لمساعدة المستثمر في البناء (فيديو)
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الحقيل: تخفيض قيمة الضمانات البنكية لمساعدة المستثمر في البناء (فيديو)

الحقيل: تخفيض قيمة الضمانات البنكية لمساعدة المستثمر في البناء (فيديو)

الحقيل: تخفيض قيمة الضمانات البنكية لمساعدة المستثمر في البناء (فيديو)
١٢:٥٠:٤٥ م، الثلاثاء، ٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، إنه تم تخفيض قيمة الضمانات البنكية من 100% من السنة الأولى للإيجار والتعاقد إلى 25% لمساعدة المستثمر في التطوير والبناء.

وأوضح “الحقيل” خلال كلمته في “ملتقى الاستثمار البلدي”، أنه تم إضافة العديد من المزايا من بينها المزاد العلني المباشر والمفتوح وتمكين الاستثمار في الأراضي ومنها الحدائق، وأصبح من الممكن البناء فيها بنسبة 25%، ونؤمن بأن الحدائق هي رابط الحي.

كان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان أعلن إقامة النسخة الثانية من ملتقى الاستثمار البلدي “فرص” في المدة من 24 إلى 26 يناير في مركز المعارض والمؤتمرات في واجهة الرياض.

أهداف ملتقى الاستثمار البلدي

ويهدف الملتقى الى رفع إسهام القطاع الخاص في تنمية المدن؛من خلال تحفيز الاستثمارات المحلية، واستقطاب استثمارات خارجية تسهم في رفع جودة الحياة في المدن، وتمكين تحقيق الإستراتيجيات القطاعية والمناطقية.

وأوضح وكيل الوزارة المشرف العام على الملتقى المهندس خالد بن محمد الدغيثر، أن الملتقى يتضمن أكثر من 25 جلسة حوارية يشارك فيها عدد من القيادات والمختصين، و50 ورشة عمل متخصصة، وعرض أكثر من 5000 فرصة استثمارية تناسب جميع شرائح المستثمرين بمختلف الأنشطة الاقتصادية.

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أخبار السعودية أخبار السعودية الآن الإسكان السعودية المملكة ملتقى الاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية

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