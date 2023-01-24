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العظمى 30 والصغرى 6.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم
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العظمى 30 والصغرى 6.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم

العظمى 30 والصغرى 6.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم

العظمى 30 والصغرى 6.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم
١٢:٥٥:٥٢ م، الثلاثاء، ٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، أنه يتوقع أن تنخفض – بمشيئة الله – درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

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درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 30 درجة في مكة المكرمة وجازان، و29 درجة في جدة والقنفذة وشرورة ، و26 درجة في المدينة المنورة و18 درجة في الرياض وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة 16 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالتالي: طريف وعرعر والقريات 6 درجات مئوية، وسكاكا 7، وأبها وتبوك 8، وحائل ورفحاء 9، والرياض ونجران والمجمعة الدهناء 10 درجات مئوية.

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أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والقصيم والرياض ووالشرقية، كذلك على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

“الدفاع المدني” يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا “الدفاع المدني” إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، مطالبًا بضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود وعدم السباحة، والالتزام بالتعليمات.

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