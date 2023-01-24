بعد 12 يومًا من العملية.. استقرار حالة التوأم السيامي العراقي عمر وعلي

تواصل – واس:

أكد رئيس الفريق الطبي في عمليات فصل التوأم السيامي، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، استقرار حالة التوأم السيامي العراقي عمر وعلي.

التوأم بدأ بالرضاعة عن طريق الأنبوب

وأوضح في تصريحات له اليوم، أنه بعد 12 يوماً من إجراء عملية فصل التؤام الناجحة بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني في الرياض، فإنه بفضل الله تعالى أصبحت جميع المؤشرات الحيوية للتوأم طبيعية وبدأ التوأم بالرضاعة عن طريق الأنبوب وصارا يتفاعلان بشكل اعتيادي مع والديهما ولا توجد علامات مقلقة للفريق الطبي.

نقل التوأم من العناية إلى جناح الأطفال خلال يومين

وأكد الربيعة أنه سوف يتم بمشيئة الله نقل التوأم من غرفة العناية المركزة إلى جناح الأطفال خلال يومين مما يؤكد تحسن حالتهما الصحية، مبينًا أنه من المتوقع أيضاً أن يتم رفع الأنابيب التي وضعت لإخراج الإفرازات تحت الجلد، وكذلك الأنابيب التي وضعت لإخراج عصارة الصفراء من التوأم “علي” خلال الأسبوع القادم.

وأشار إلى أنه من المنتظر أن يمكث التوأم في المستشفى ما بين 4 إلى 6 أسابيع وبعدها يقرر الفريق الطبي إمكانية خروجهما من المستشفى لمتابعة علاجهما من مسكنهما.

ورفع الربيعة، خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على دعمهما ورعايتهما الكريمة، مؤكداً أن المملكة ستبقى صرحًا طبيًا و منارة إشعاع حضاري لا تنضب في مبادرات العمل الإنساني ودعم المحتاجين أينما كانوا.

العملية استغرقت 11 ساعة عبر 6 مراحل

ويوم الخميس 19 جمادى الآخرة 1444هـ الموافق 12 يناير 2023م، أجريت لهما عملية فصل دقيقة التوأم السيامي العراقي “عمر وعلي”، استغرقت 11 ساعة ونفذت عبر 6 مراحل وشارك فيها 27 من الاستشاريين والأخصائيين والكوادر التمريضية والفنية، وهي العملية رقم 54 في سلسلة التوائم السيامية التي أجريت في المملكة منذ العام 1990م، والحالة الخامسة لفصل توأم سيامي من جمهورية العراق الشقيقة.

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