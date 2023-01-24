إصدار الدليل الإرشادي لوثيقة النقل عبر خدمة “توثيق الحمولة”

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أصدرت الهيئة العامة للنقل، الدليل الإرشادي لإصدار وثيقة النقل عبر خدمة “توثيق الحمولة” لناقلي مواد البناء والمواد المنقولة من المناجم والمحاجر.

ويمكن الاطلاع على الدليل الإرشادي كاملاً عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

كانت الهيئة قد كشفت عن 6 مزايا لوثيقة النقل الإلكترونية بهدف ضمان حقوق كافة أطراف عملية النقل.

وأكدت الهيئة، أن تلك الوثيقة هي مستند يصدر بموجب النقل ويعتبر إثباتًا على استلام الناقل للبضاعة، موضوع النقل بالحالة المبينة فيها لتسليمها إلى المرسل إليه بالحالة ذاتها.

6 مزايا للوثيقة

1- أتمته وتسهيل رحلة الناقل في إصدار الوثيقة.

2- تحسين تنافسية ونوعية الخدمات المقدمة.

3- تنظيم البضائع الدولي.

4- رفع جودة وكفاءة أداء القطاع اللوجستي ومستوى الخدمة المقدمة.

5- ضمان حقوق كافة أطراف عملية النقل.

6- الترابط التقني مع الجهات ذات العلاقة.

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة العامة للنقل موعد بدء تطبيق (وثيقة النقل) الإلكترونية على ناقلي المواد البترولية والمواد الخطرة ونقل السيارات.

وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “تعزيزًا لسلامة عمليات النقل، وحفظًا لحقوق جميع الأطراف.. تحديد موعد بدء تطبيق (وثيقة النقل) الإلكترونية على ناقلي المواد البترولية والمواد الخطرة ونقل السيارات، وذلك من خلال بوابة نقل الإلكترونية اعتبارا من الأحد 22 صفر 1444هـ.

وأوضحت أن وثيقة النقل الإلكترونية تسهم في التالي:

– تمكين المستفيدين من الاطلاع الفوري على معلومات الشحنات وحالتها.

– ضمان حقوق ومسؤوليات أطراف عملية النقل.

– رفع جودة الخدمة وتعزيز أمن وسلامة عمليات النقل.

– تحسين بيئة الأعمال من خلال التكامل والترابط التقني مع الجهات ذات العلاقة.

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