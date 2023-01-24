زار عيادات القلب 23 مرة.. ماذا يفعل القلق الشديد بصاحبه؟

تواصل – فريق التحرير:

القلق هو شعور بعدم الارتياح، مثل التوتر أو الخوف، يمكن أن يكون خفيفًا أو شديدًا، وقد يعاني منه أي شخص لأسباب مختلفة.

ولطالما حذر الأطباء من خطورة القلق وانعكاساته السلبية، إذ يمكن أن تزيد المستويات المرتفعة من التوتر والقلق من مخاطر الإصابة بأزمات قلبية.

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مشاعر القلق وأوهام المرض

لكن هناك من قد يستشعر وجود معاناة في القلب على غير الحقيقة نتيجة مشاعر القلق لديه، الأمر الذي حذر منه الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب.

وقال النمر عبر حسابه في موقع “تويتر”، إن “القلق الشديد يجعل بعض المرضى يتوهم أن لديه مشكلة في القلب ويُصِرّ على ذلك رغم تأكيد الأطباء على سلامة قلبه”.

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وكشف النمر نموذجًا لذلك، متابعًا: “رأيتُ مصابًا بالقلق الشديد زار عيادات القلب أكثر من 23 مرة في مستشفيات مختلفة، وكل الأطباء الذين زارهم يؤكدون سلامة قلبه ولكنه غير مقتنع!!”.