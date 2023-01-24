الثلاثاء، ٢ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
إصدار الدليل الإرشادي لوثيقة النقل عبر خدمة “توثيق الحمولة”
218 مليار دولار تراجعًا في القيمة السوقية لأكبر 10 شركات تصنيع ملابس
زار عيادات القلب 23 مرة.. ماذا يفعل القلق الشديد بصاحبه؟
تنبيه متقدم من الأرصاد: أمطار رعدية على هذه المناطق حتى المساء
بعد وفاة 300 طفل.. تحذير عاجل من “الصحة العالمية”: هذا الدواء فيه سم قاتل
هاشتاق “أمطار الرياض” يتصدر الترند.. ومغردون: “اللهم صيبًا نافعًا”

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

218 مليار دولار تراجعًا في القيمة السوقية لأكبر 10 شركات تصنيع ملابس

218 مليار دولار تراجعًا في القيمة السوقية لأكبر 10 شركات تصنيع ملابس

218 مليار دولار تراجعًا في القيمة السوقية لأكبر 10 شركات تصنيع ملابس
١١:٤٧:٠٠ ص، الثلاثاء، ٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

شهد عام 2022 تراجعًا في القيمة السوقية لأكبر 10 شركات في تصنيع الملابس، فيما كانت الخسارة الأكبر لشركتي “أديداس الألمانية، واالأمريكية “نايكي” واللتين فقدتا أكثر من نصف قيمتهما، بحسب “الاقتصادية”.

وتناول الرصد 10 شركات هي : لوي فيتون، نايكي، ديور، إنديتكس، تي جاي إكس، فاست ريتالينج، أديداس، لولو ميلون أتلتيكا، روس ستورز، وإتش آند إم، بالترتيب وفقا لبيانات 2022.

وفي نقاط نتناول حركة التغير الكبيرة التي طرأت على الشركات في العام الماضي، وبالتأكيد فإن الأزمات الدولية كانت سببًا في انخفاض قيمتها السوقية.

4 تغييرات أساسية

1-  القيمة السوقية للشركات العشر نحو 1.04 تريليون دولار مقارنة بنحو 1.3 تريليون دولار تقريبًا قبل عام وبفارق تجاوز 218 مليار دولار

2- تراجعت القيمة السوقية لـ 8 شركات في حين ارتفعت شركتان فقط هما “شركة تي جاي إكس 1.3 في المئة وشركة فاست ريتالينج 6.1 في المئة”.

3- نصف الخسائر السوقية البالغة 218 مليار دولار، جاء من تراجع أسهم الشركة الأمريكية “نايكي” والألمانية “أديداس”، اللتين فقدتا ما يزيد على 110 مليارات دولار من قيمتهما السوقية

4- سجلت شركة أديداس للمنتجات الرياضية، أكثر التراجعات بعد هبوط سهمها 55 في المئة، مسجلة أدنى مستوى منذ 2016، لتصل القيمة السوقية عند 24.8 مليار دولار، بفارق 30.3 مليار دولار.

اقرأ أيضًا:

عشرات الشركات العالمية تنسحب من روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية

الكلمات الدلالية:
أديداس القيمة السوقية لشركات الملابس شركات الملابس شركة أديداس شركة ملابس

مواد ذات صلة

المزيد
مُصلّى للمسلمين في مطار أمريكي استعداداً لرحلات إماراتية

مُصلّى للمسلمين في مطار أمريكي استعداداً لرحلات إماراتية

١١:١٨ م، السبت، ١٥ أغسطس ٢٠١٥
القتل تعزيراً لمُهَرِّب هيروين في المنطقة الشرقية

القتل تعزيراً لمُهَرِّب هيروين في المنطقة الشرقية

٠١:٠٨ م، الأربعاء، ١٤ يناير ٢٠١٥
موجز الظهيرة| إصابة امرأة جراء مقذوفات حوثية بنجران.. الإطاحة بإثيوبييْن يديران مصنعاً للخمور في الرياض

موجز الظهيرة| إصابة امرأة جراء مقذوفات حوثية بنجران.. الإطاحة بإثيوبييْن يديران مصنعاً للخمور في الرياض

٠٢:٠٤ م، الأثنين، ٣١ أكتوبر ٢٠١٦
«العمل»: نقل معنفي خيبر لمركز «التأهيل» و«دار الحماية» لرعايتهم

«العمل»: نقل معنفي خيبر لمركز «التأهيل» و«دار الحماية» لرعايتهم

٠٢:١١ م، السبت، ٣٠ يوليو ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *