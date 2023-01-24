218 مليار دولار تراجعًا في القيمة السوقية لأكبر 10 شركات تصنيع ملابس

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شهد عام 2022 تراجعًا في القيمة السوقية لأكبر 10 شركات في تصنيع الملابس، فيما كانت الخسارة الأكبر لشركتي “أديداس الألمانية، واالأمريكية “نايكي” واللتين فقدتا أكثر من نصف قيمتهما، بحسب “الاقتصادية”.

وتناول الرصد 10 شركات هي : لوي فيتون، نايكي، ديور، إنديتكس، تي جاي إكس، فاست ريتالينج، أديداس، لولو ميلون أتلتيكا، روس ستورز، وإتش آند إم، بالترتيب وفقا لبيانات 2022.

وفي نقاط نتناول حركة التغير الكبيرة التي طرأت على الشركات في العام الماضي، وبالتأكيد فإن الأزمات الدولية كانت سببًا في انخفاض قيمتها السوقية.

4 تغييرات أساسية

1- القيمة السوقية للشركات العشر نحو 1.04 تريليون دولار مقارنة بنحو 1.3 تريليون دولار تقريبًا قبل عام وبفارق تجاوز 218 مليار دولار

2- تراجعت القيمة السوقية لـ 8 شركات في حين ارتفعت شركتان فقط هما “شركة تي جاي إكس 1.3 في المئة وشركة فاست ريتالينج 6.1 في المئة”.

3- نصف الخسائر السوقية البالغة 218 مليار دولار، جاء من تراجع أسهم الشركة الأمريكية “نايكي” والألمانية “أديداس”، اللتين فقدتا ما يزيد على 110 مليارات دولار من قيمتهما السوقية

4- سجلت شركة أديداس للمنتجات الرياضية، أكثر التراجعات بعد هبوط سهمها 55 في المئة، مسجلة أدنى مستوى منذ 2016، لتصل القيمة السوقية عند 24.8 مليار دولار، بفارق 30.3 مليار دولار.

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