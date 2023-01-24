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تنبيه متقدم من الأرصاد: أمطار رعدية على هذه المناطق حتى المساء

تنبيه متقدم من الأرصاد: أمطار رعدية على هذه المناطق حتى المساء

تنبيه متقدم من الأرصاد: أمطار رعدية على هذه المناطق حتى المساء
١١:٣١:٤٣ ص، الثلاثاء، ٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهًا عن هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على عدد من مناطق المملكة.

نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المتوقعة تشمل تأثيراتها المصاحبة تكونا للسحب الممطرة ونشاطًا في الرياح السطحية على هذه المناطق:

1 – منطقة الحدود الشمالية، وتشمل “العويقيلة ورفحاء”.

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2 – منطقة الرياض، وتشمل “الزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء والدوادمي والقويعية وعفيف والأفلاج”.

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3 – منطقة جازان، وتشمل محافظات “الحرث والدائر وبني مالك والريث والعارضة، والعيدابي وفيفا وهروب والدرب وبيش ومركز الفطيحة”.

4 – منطقة القصيم، وتشمل “الخبراء والرس والفوارة والنبهانية وضرية ورياض الخبرا وعقلة الصقور والأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء”.

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الحالة المتوقعة تستمر حتى المساء

وبيّن المركز أنَّ الحالة المتوقعة من الأمطار الرعدية تستمر – بمشيئة الله تعالى –  خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة، حتى الساعة المساء.

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والقصيم والرياض ووالشرقية، كذلك على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

“الدفاع المدني” يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا “الدفاع المدني” إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، مطالبًا بضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود وعدم السباحة، والالتزام بالتعليمات.

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