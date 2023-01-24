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بعد وفاة 300 طفل.. تحذير عاجل من “الصحة العالمية”: هذا الدواء فيه سم قاتل
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بعد وفاة 300 طفل.. تحذير عاجل من “الصحة العالمية”: هذا الدواء فيه سم قاتل

بعد وفاة 300 طفل.. تحذير عاجل من “الصحة العالمية”: هذا الدواء فيه سم قاتل

بعد وفاة 300 طفل.. تحذير عاجل من “الصحة العالمية”: هذا الدواء فيه سم قاتل
١١:١٦:٤٤ ص، الثلاثاء، ٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أنها بصدد تقديم تحذيرات بالامتناع عن إعطاء أدوية السعال للأطفال، بعد وفاة 300 طفل في ثلاث دول.

وجود مواد سامة خطرة في الأدوية

وحسب “رويترز”، فإن المنظمة تؤكد وجود مواد سامة خطرة بالأدوية، وأنها تحقق في ما إذا كانت هناك أي صلة بين الشركات المصنعة لأدوية السعال الملوث، مؤكدة أن الوفيات مرتبطة بأدوية السعال التي لا تستلزم وصفة طبية، والتي يتناولها الأطفال والتي تحتوي على سم معروف من مواد كيماوية عالية الخطورة.

الدواء تصنعه 6 مصانع في الهند وإندونيسيا

وأوضحت المنظمة، أنها تسعى للحصول على مزيد من المعلومات حول المواد الخام المحددة التي استخدمتها 6 مصانع في الهند وإندونيسيا لإنتاج الأدوية المرتبطة بآخر الوفيات.

إعادة تقييم استخدام شراب السعال

كما تدرس المنظمة توجيه ونصح العائلات على مستوى العالم بإعادة تقييم استخدام شراب السعال للأطفال بشكل عام، وذلك مع تقييم الأدلة لمعرفة مدى أهمية هذه المنتجات من الناحية الطبية للأطفال.

الوفيات مرتبطة بأدوية السعال

وفي شهر يوليو من العام الماضي، بدأت وفيات الأطفال من إصابات الكلى الحادة في جامبيا، تليها حالات في إندونيسيا وأوزبكستان.

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الكلمات الدلالية:
أدوية السعال الأطفال الهند جامبيا سم قاتل منظمة الصحة العالمية مواد سامة

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