هاشتاق “أمطار الرياض” يتصدر الترند.. ومغردون: “اللهم صيبًا نافعًا”

تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “أمطار الرياض”، الترند في المملكة، صباح اليوم، مع بدء حالة مطرية جديدة من المقرر أن تستمر حتى الخميس المقبل، فيما غرد آلاف الأشخاص بتغريدات معبرة عن تلك الحالة.

وعبر طلاب عن أمنيتهم بتعليق الدراسة الحضورية في هذه الأيام حفاظًا على سلامتهم، خاصة وأنه من المقرر أن تكون الحالة المطرية من متوسطة إلى غزيرة.

وقالت مغردة: “مطرنا بفضل الله ورحمته اللهم صيبًا نافعًا،سحًا غدقًا، اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا غير ضار، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم علَى الآكام والجبال والأجام والظراب والأودية ومنابت الشجر، اللهم اسق عبادك، وبهائمك”.

وأضاف آخر قائلاً:”من المتوقع أن تهطل أمطار متوسطة على الرياض، على سيارات الدفاع المدني أن تتواجد على الطرق والأودية ومناطق تجمع المستمتعين بالأمطار المعتادة أو المتوقعة”.

واستعان أحد المغردين بمقولة لـ”ابن القيم” قال فيها: “ما دام العبد في ذكر الله والإقبال عليه فغيثُ الرَّحمة ينزل عليه كالمطر المُتدارك، فإذا غفل ناله من القحط بحسب غفلته”.

هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة

في سياق متصل، توقع الباحث في الطقس، عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة، من اليوم الثلاثاء وحتى صباح غد الأربعاء، على عدة مناطق.

وأوضح أن الحالة المطرية المتوقعة تشمل أجزاء من مناطق مكة المكرمة والرياض والقصيم والباحة وعسير والشرقية وشرق المدينة المنورة وجنوب حائل.

وأضاف أن الأجواء ستكون باردة فجرًا، معتدلة نهارًا على معظم مناطق المملكة، حارة نهارًا على الغربية.

اقرأ أيضًا:

منذ قليل.. شاهد أمطار وسيول بحوطة بني تميم وبردية جنوب رفحاء