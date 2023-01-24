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ضوابط مقدمي خدمات إفطار الصائمين بالمسجد الحرام

ضوابط مقدمي خدمات إفطار الصائمين بالمسجد الحرام

ضوابط مقدمي خدمات إفطار الصائمين بالمسجد الحرام
١٠:٤٦:٢٩ ص، الثلاثاء، ٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حددت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الضوابط الخاصة بمقدمي خدمة الإفطار داخل المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك 1444هـ.

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4 ضوابط

وتتمثل الضوابط الأربعة وفق ما ونشرت الرئاسة في “إنفوجراف” عبر حسابها في موقع “تويتر”، في الآتي:

1 -الالتزام بقائمة الأطعمة والمشروبات المسموحة، «تمور منزوعة النواة – خبز – أجبان مغلفة – مشروبات ساخنة.

2 – التأكد من جودة التمور وأن تكون مغلفة ومنزوعة النواة.

3 – سفرتان للأفراد وأربع سفر للجهات الخيرية.

4 – الالتزام بالمعايير الصحية المعتمدة في عمليات التوزيع.

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