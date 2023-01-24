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في هذه الدولة.. الفلفل يعالج فيروس كورونا!

في هذه الدولة.. الفلفل يعالج فيروس كورونا!

في هذه الدولة.. الفلفل يعالج فيروس كورونا!
١٠:٣٣:٣٦ ص، الثلاثاء، ٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

توصل علماء معهد أنطونيو لوبو أنتونيس للطب الجزيئي في البرتغال وجامعة كامبريدج البريطانية إلى مركب فعال لعلاج “كوفيد-19″، يحتوي عليه نبات الفلفل.

وعثر العلماء على المركب القلوي piperlongumine ((PL) في الفلفل الطويل (الفلفل الإندونيسي)، الذي يستخدم كأحد مكونات دواء شعبي في الطب الآسيوي التقليدي.

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تأثير قوي مضاد للفيروسات

وأظهرت النتائج التي أجريت على الفئران المخبرية، أن للمركب تأثيرًا قويًا مضادًا للفيروسات وهو فعال ضد الفيروس التاجي المستجد، ما يقلل من التهاب الرئتين ويؤخر تطور المرض، وفقًا لمجلة “إيه سي إس سنترال سيانس”.

واختبر الباحثون المركب في علاج الفئران المصابة بمتغير ألفا ومتغير دلتا ومتحور “أوميكرون” للفيروس التاجي المستجد، وكان فعالا في الحالات الثلاث.

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وقارنه الباحثونPiperlongumin أيضا بدواء plitidepsin، المضاد للفيروسات الذي يحقن تحت الجلد الذي كما هو معروف يقلل بالفعل من الحمل الفيروسي في حالة “كوفيد-19”.

وعلى ما أفاد الباحثون، فإنه يمكن إعطاء Piperlongumin عن طريق الأنف ويعتبر أفضل بديل لأن الغشاء المخاطي للأنف هو المنطقة الرئيسة للإصابة بعدوى الفيروس التاجي المستجد. وهذه الطريقة غير سامة وتبين أن فعاليته أعلى من فعالية plitidepsin في علاج الفئران.

الكلمات الدلالية:
جامعة كامبريدج البريطانية مركب فعال لعلاج كوفيد-19 معهد أنطونيو لوبو أنتونيس للطب الجزيئي في البرتغال نبات الفلفل

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