منذ قليل.. شاهد أمطار وسيول بحوطة بني تميم وبردية جنوب رفحاء

تواصل – فريق التحرير:

وسط أجواء شتوية وانخفاض درجات الحرارة، هطلت صباح اليوم الثلاثاء، أمطار غزيرة على حوطة بني تميم محافظة الرين بمنطقة الرياض.

سيول وأمطار وبريدات قوية

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل، أمطارًا غزيرة أدت إلى جريان السيول بحوطة بني تميم، وذلك بالتزامن مع أمطار وبردية قوية جنوب رفحاء.

الأمطار شرق الرين في الرياض

وسط اجواء شتوية وانخفاض درجات الحرارة، هطلت صباح اليوم الثلاثاء، أمطار غزيرة على محافظة الرين في الرياض.

أمطار ورياح سطحية وأجواء باردة

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت محافظة الرين بالرياض، لتساقط أمطار مع هبوب رياح سطحية وأجواء باردة.

سماء غائمة وسحب ممطرة على 8 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من 8 مناطق، هي: الحدود الشمالية والقصيم والرياض ووالشرقية، كذلك على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

“الدفاع المدني” يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا “الدفاع المدني” إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، مطالبًا بضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود وعدم السباحة، والالتزام بالتعليمات.

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