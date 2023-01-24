تحركات طفيفة.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الثلاثاء الموافق 24 من يناير، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.76، في حين بلغ سعر اليورو 4.09 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.96

دينار كويتي 12.30

ريال عماني 9.75

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.66

فرنك سويسري 4.08

الدولار يتجاوز حالة التشاؤم

في سياق متصل، تمكن مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسة المنافسة من تجاوز حالة التشاؤم السابقة واستعادة المنطقة فوق المستوى 102.00 في بداية الأسبوع.

انتعاش معتدل

يحاول المؤشر تحقيق انتعاش معتدل ويتخطى انخفاضًا استمر ليوميين متتاليين على خلفية عودة ظهور حالة العزوف عن المخاطرة، في حين أن المزيد من المكاسب في العوائد الأمريكية تدعم أيضًا الميل الصعودي للدولار .

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