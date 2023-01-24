عاجل.. الصندوق العقاري يُودع أكثر من 912 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني”

تواصل – واس:

أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم الثلاثاء، إيداع أكثر من 912 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج “سكني”، لشهر يناير 2023.

توفير منتجات سكنية وحلول تمويلية متنوعة

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار الجهود المتواصلة لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – بإتاحة فرص تملك السكن الملائم للأسر، من خلال توفير منتجات السكنية متعددة وحلول تمويلية متنوعة.

إجمالي الدعم لشهر يناير بلغ 912 مليون ريال

وأضاف أن إجمالي الدعم لشهر يناير بلغ 912 مليون ريال، خُصصت دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم”، مشيراً إلى أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى شهر يناير 2023، تجاوز44.4 مليار ريال.

وأشار إلى استمرارية الاستفادة من برنامج الدعم السكني ضمن قنوات إلكترونية؛ تختصر الجهد والوقت من بداية التقديم وتملك المسكن الملائم حتى إيداع الدعم الشهري في موعده المحدد شهريًا.

شراكة مع 17 جهة تمويلية معتمدة

وأكد أن التزامه بإيداع الدعم الشهري لمستفيدي “سكني” للسنة السادسة على التوالي منذ إعلان التحول عام 2017 حتى الآن، يأتي ضمن الأهداف الإستراتيجية للصندوق لتمكين الأسر من تملك المسكن الملائم وفق الحلول التمويلية والسكنية لبرامج الدعم السكني بالشراكة مع 17 جهة تمويلية معتمدة، مبينًا أن برامج الدعم السكني المتنوعة ضمن حلول وخيارات أكثر؛ مكّنت نحو 684 ألف أسرة من تملك مسكنها الملائم حتى نهاية عام 2022م.

43 خدمة رقمية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق

ويُقدم “الصندوق العقاري”، خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، وخدمة المستشار العقاري، إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في فروعه كافة وعلى مدار 24 ساعة، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.

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