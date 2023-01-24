الثلاثاء، ٢ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
“لاءات ثلاثة” في وثيقة حماية المرضى.. هذه أبرز الحقوق الملزمة للمستشفيات والأطباء
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“لاءات ثلاثة” في وثيقة حماية المرضى.. هذه أبرز الحقوق الملزمة للمستشفيات والأطباء

“لاءات ثلاثة” في وثيقة حماية المرضى.. هذه أبرز الحقوق الملزمة للمستشفيات والأطباء

“لاءات ثلاثة” في وثيقة حماية المرضى.. هذه أبرز الحقوق الملزمة للمستشفيات والأطباء
٠٩:٥٤:٣٤ ص، الثلاثاء، ٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وثيقة حقوق المرضى عن عدد من المميزات التي ستمنح لهم على فراش المرض، وتضمن لهم الحصول على خدمة صحية لائقة.

حقوق المرضى

وفق ملامح الوثيقة التي نشرتها صحيفة “عكاظ”، فإنها تتضمن مجموعة من الأشياء للمرضى، أبرزها:

-الحماية والسلامة، فللمريض وذويه الحق في أن تكون الرعاية الصحية في بيئة آمنة ومناسبة لوضع المريض.

-ألا يعزل المريض إلا عند الضرورة، ونقل المريض بشكل آمن من وإلى وداخل مرافق المنشأة الصحية، مع وجود إجراءات كافية لحماية ممتلكات المريض من السرقة والتلف.

-حماية المريض من الإيذاء بكافة أنواعه، ووجود سياسة خاصة للتعامل مع الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن لحمايتهم من التعرض لأي نوع من الإساءة أو الإيذاء، إلى جانب منع التدخين في جميع مرافق المنشأة الصحية.

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حماية ذوي الاحتياجات الخاصة

وتضمنت وثيقة حقوق المريض:

وجود سياسة لتوفير الأمن والأمان لحماية ذوي الاحتياجات الخاصة، مثل الأطفال وكبار السن والنساء. ومن هم في المواقع الحساسة والبعيدة، كأجنحة التنويم وتنويم النساء وغرفة الولادة وقسم الأطفال وحديثي الولادة وحمايتهم من الاعتداء والخطف.

كما تعمل الوثيقة على حماية المرضى من:
-الأذى النفسي والتوبيخ والتأنيب والتقريع والسباب من أي موظف من منسوبي المنشأة الصحية.
-التزام الفريق الطبي بالتبليغ عن كافة حالات العنف الجسدى أو النفسي للجهة المعنية.

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أهم حقوق الأطفال المرضى

وأتاحت الوثيقة حقوق المرضى من الأطفال، والتي تتضمن:

-ضرورة وجود مرافق للطفل عند التنويم في المنشأة الصحية باستثناء العناية المركزة وقسم الحضانة حسب الإجراءات والأنظمة المتبعة.

-توفر سياسة واضحة للتطعيمات والفحوصات للأطفال حسب التعاميم الواردة من وزارة الصحة.

-ألا يحجز الطفل بالمنشأة، وألا يعزل إلا للضرورة القصوى التي تتطلب ذلك.

-أن تتم معاينة الطفل من قبل فريق طبي متخصص.

-ضرورة توفر الأجهزة والأدوات والمستلزمات الخاصة بالطفل في المنشأة.

-وجود سياسة خاصة لحماية الأطفال من كل أشكال الإيذاء.

-توفر البيئة المناسبة للطفل التي تساعده على التكيف أثناء فترة العلاج بالمنشأة الصحية.

-التزام الفريق الطبي بالتبليغ عن كافة حالات العنف ضد الطفل للجهة المعنية.

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