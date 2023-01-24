“الخثلان” يوضح منزلة سلامة الصدر وسخاء النفس من الدين

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قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان: إن سلامة الصدر وسخاء النفس لهما منزلة عظيمة من الدين.

فضل سلامة الصدر وسخاء النفس

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه مما ورد في الأثر عن سلامة الصدر وسخاء النفس ومنزلتهم في الإسلام، قول الفضيل بن عياض رحمه: ” لم يدرك عندنا من أدرك، بكثرة صيام ولا صلاة، وإنما أدرك بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للأمة”.

مما يبين معدن الإنسان

وأضاف أن سلامة النفس ومعدن الإنسان ومستوى أخلاقه، يتبين عندما تختلف معه لأن الكريم يحترم شرف الخصومة، وأن اللئيم يفجر في الخصومة، مشيرًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من علامات المنافق أنه إذا خاصم فجر.

أدنى أهل الجنة منزلة

وأشار إلى أن سلامة الصدر لا جزاء له إلا الجنة، وأن أدنى أهل الجنة منزلة كما جاء في الحديث، يقول الله عز وجل له: ” ادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، ولك ما اشتهت نفسك، ولذت عينك”، مبينًا أن إذا كان هذا أدنى أهل الجنة منزلة، فكيف بأعلى أهل الجنة منزلة؟

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