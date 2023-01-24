ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يُسجل 204 ريالات

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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، الموافق 24 من يناير، في أسواق المملكة، وسجل عيار 24 نحو 233.47 ريالاً، فيما سجل عيار 22 نحو 214.01 ريال.

عيار 21 يسجل 204.29 ريال

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 204.29 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 175.10 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 136.19 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 116.73 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 7,261 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1,634 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 233.156 ريال.

أسعار الذهب أمس

وأمس، سجل عيار 24 نحو 233.16 ريالاً، فيما سجل عيار 22 نحو 233,467 ريال وسجل عيار 21 نحو 204.02 ريال.

وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 174.87 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 136.01 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 116.58 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 7251 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1632 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 233.156 ريال.

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