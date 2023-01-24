“العدل” تتيح إصدار تراخيص مكاتب المحاماة الأجنبية عبر بوابة ناجز

تواصل – واس:

أعلنت وزارة العدل عن إتاحة خدمة تقديم طلب الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة المحاماة لمكاتب المحاماة الأجنبية عبر بوابة الخدمات العدلية الإلكترونية “ناجز”، بهدف رفع وتطوير مهنة المحاماة، ورفع كفاءة مزاوليها، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.

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خطوات الحصول على الترخيص

وأشارت الوزارة إلى أن الحصول على الخدمة، يكون من خلال الدخول على بوابة “ناجز” Najiz.sa، ثم اختيار خدمة طلب رخصة مزاولة مهنة المحاماة لمكتب محاماة أجنبي، وتعبئة النماذج المخصصة لذلك، وإرفاق المستندات المطلوبة.

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تأهيل المحامي ودعمه

كان وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، قد أكد أن الوزارة لديها رؤية ماضية فيها للمشاركة في تأهيل المحامي ودعمه من خلال توفير الخدمات العدلية.

وشدد على أهمية مواكبة العاملين في القطاع القانوني للتطورات التشريعية لاسيما التشريعات المتخصصة التي وجه بإطلاقها ولي العهد، مثمناً الدعم والاهتمام اللذين يحظى بهما المرفق العدلي من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

وأضاف أن التشريعات التي صدرت أخيراً كنظام الإثبات، ونظام الأحوال الشخصية، سيعقبها صدور نظام المعاملات المدنية ونظام العقوبات. وأشار إلى أنه سيتزامن مع صدورهما صدور الأوعية والأدلة والشروحات والقواعد المتعلقة بهما.

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