ماذا تفعل عند صدور نتيجة “عدم الأهلية”؟.. “حساب المواطن” يكشف عن الخطوات

تواصل – فريق التحرير:

كشفت “خدمة المستفيدين” التابعة لبرنامج “حساب المواطن” عن الخطوات اللازم اتباعها عند صدور نتيجة عدم الأهلية. خلال الاستعلام عن دفعات الحساب.

جاء ذلك ردًا على استفسار حول صدور الأهلية لامرأة لديها ثلاثة تابعين، تم قبول اثنين منهم فقط، أما الثالث وهو موظف خاص براتب ٤٥٠٠ ريال فلم يتم قبوله.

وقالت “خدمة المستفيدين” عبر حسابها في موقع “تويتر”: “في حال صدرت للتابع (تابع غير مؤهل) يلزمها التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديها عن طريق حسابها (دراسة الأهلية، تقديم اعتراض وارفاق المستندات إن وجدت)، وذلك بعد تحديث البيانات طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية”.

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توضيح مهم من حساب المواطن حول صدور نتائج الأهلية

طريقة التحقق من نتيجة الأهلية في حساب المواطن:

يمكنك التحقق من نتيجة الأهلية في برنامج حساب المواطن بالخطوات التالية:

1- الدخول إلى حسابك من هنا.

2- الضغط على قائمة “دراسة الأهلية”، ومن القائمة يمكنك معرفة التالي:

– حالة الأهلية (مؤهل، غير مؤهل، لم يتم دراسة الأهلية مسبقًا.

– مؤهل: تنطبق عليك وعلى التابعين -إن وجدوا- شروط الأهلية الثلاثة (الجنسية، الإقامة، تطابق البيانات مع المصادر).

– غير مؤهل: لا تنطبق عليك أوعلى التابعين -إن وجدوا- شروط الأهلية الثلاثة (الجنسية، الإقامة، تطابق البيانات مع المصادر).

– لم يتم دراسة الأهلية مسبقًا، وتظهر للحالة الآتية: لم يكتمل طلب التسجيل للمستفيد قبل آخر موعد للتسجيل من كل شهر.

– الدخول إلى “تفاصيل أهلية التابعين” لمعرفة حالة الأهلية لهم.

– لمعرفة حالات الأهلية السابقة: الضغط على أيقونة “حالات الأهلية السابقة”، والبحث بتاريخ الأهلية.

وتشمل نتائج الأهلية التي ستظهر للمستفيد عند الاستعلام عن الأهلية، ظهور تاريخ دراسة الأهلية بالحساب وكل بيانات التابعين للعائل وعددهم وكافة حالات الأهلية السابقة بالمستفيد وذلك في حالة الأهلية.

أما في حالة إن كان المستفيد غير مؤهل ستظهر في البيانات للمستخدم كلمة “غير مؤهل”، ومعها بعض البيانات مثل تاريخ دراسة الأهلية بالحساب والأسباب المتعلقة برفض الأهلية لصرف الاستحقاق.