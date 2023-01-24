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هاشتاق “علمتك الحياة” يتصدر الترند.. ومغردون: العمر متسع للأمل

هاشتاق “علمتك الحياة” يتصدر الترند.. ومغردون: العمر متسع للأمل

هاشتاق “علمتك الحياة” يتصدر الترند.. ومغردون: العمر متسع للأمل
٠٩:٤٨:٢٨ ص، الثلاثاء، ٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

راج هاشتاق “علمتك الحياة” على التريند في المملكة، صباح اليوم، في الوقت الذي حرص فيه المئات من المغردين على التغريد والتفاعل مع الهاشتاق.

وقال أحد المغردين: “كلما لازمت القرآن أكثر تغير فيك الشيء الكثير، وربىٰ فيك تربية إيمانية عظيمة وهانت الدنيا وملذاتها في نظرك كثيرًا”.

مارس الرحمة قدر طاقتك

وأضاف مغرد: مارس الرحمة قدر طاقتك.. فكلما تلطّفت مع خلق اللّٰه زاد لطف الله حولك.

وتابع ثالث قائلاً: “ﻳﺄﺗﻲ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﻛﻞ ﻣﺮﺓ.. ﻟﻴﺨﺒﺮﻧﺎ ﺃﻥ ﺑﺎﻟﻌﻤﺮ ﻣﺘﺴﻊ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻟﻸﻣﻞ، ﻟﻠﺤﺐ، ﻟﻠﺒﻬﺠﺔ، ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ، ﻟﻠﻌﻔﻮ، ﻟﻠﺘﺴﺎﻣﺢ”.

وتفاعل مغرد مع الهاشتاق قائلاً: “علمتني الحياة أو أنني استفدت من الحياه أن أكون مستقلاً بنفسي مقدراً ذاتي مترفعاً عن الجهلاء متسامحاً بحدودٍ مع من يستحق فقط.. علمتني الحياة أن ربي أولاً ثم أهلي وما بعدُ ذلك لايهم كثيراً. تعلمتُ كثيراً أن الحياه حلوة خضره لمن عنده الثقه بالله عز وجل وقريباً منه”.

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