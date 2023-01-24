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بعد انقطاع عام.. باكستان تُعلن عودة الكهرباء في جميع أنحاء البلاد
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بعد انقطاع عام.. باكستان تُعلن عودة الكهرباء في جميع أنحاء البلاد

بعد انقطاع عام.. باكستان تُعلن عودة الكهرباء في جميع أنحاء البلاد

بعد انقطاع عام.. باكستان تُعلن عودة الكهرباء في جميع أنحاء البلاد
٠٩:٣١:١٥ ص، الثلاثاء، ٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

بعد انقطاع عام، أعلن وزير الطاقة الباكستاني، خرم دستغير خان، اليوم الثلاثاء، عودة التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد.

شبهة تدخل خارجي

وأوضح في تصريحات له اليوم، أن السلطات الباكستانية تُحقّق في إمكانية وجود تدخل خارجي كسبب لانهيار الشبكة الكهربائية.

وأمس، أدى عطل في الشبكة الوطنية إلى انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء باكستان، وأوضحت وزارة الطاقة أن العمل جار للسيطرة على الموقف.

تعطل شبكة الطاقة

وأعلنت وزارة الطاقة في باكستان، عن تعطل شبكة الطاقة، الأمر الذي قد يؤدي إلى انقطاع شامل للكهرباء في جميع أنحاء البلاد، مؤكدة أن العمل جار لاستعادته.

وحسب الخبراء، فإن الطاقة تشكل في الدولة التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 220 مليون نسمة، أزمة كبيرة لم يتم التغلب عليها حتى الآن، مشيرين إلى أن الاعتماد المتزايد على الواردات يجعل البلاد فريسة سهلة لأي اضطراب في الأسعار أو الإمدادات العالمية.

وفق مراقبين، فإن قطاع الطاقة وأزماته المستمرة في باكستان يمثل استنزافًا كبيرًا لموارد الحكومة، وأحد العقبات الرئيسة أمام النمو الاقتصادي لبلد مستورد صاف للنفط الخام والمنتجات المكررة.

تطبيق إجراءات تقشفية لترشيد استهلاك الكهرباء

في الوقت نفسه، أبرزت الصحف الباكستانية إعلان الحكومة عن تطبيق إجراءات تقشفية لترشيد استهلاك الكهرباء ضمن إستراتيجية التعامل مع الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

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الكلمات الدلالية:
إسلام آباد انقطاع الكهرباء باكستان تعطل شبكة الطاقة وزير الطاقة الباكستاني

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