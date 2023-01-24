طفل عبقري.. عمره 3 سنوات ويقرأ 7 لغات!

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نجح طفل بريطاني في عمر 3 سنوات في نيل عضوية جمعية “مينسا” المرموقة التي لا يدخلها سوى الأشخاص الذين يتمتعون بقدر عال من الذكاء.

وأصبح الطفل تيدي هوبس، الذي نال عضوية الجمعية وعمره 3 سنوات و9 أشهر، تيدي أصغر بريطاني على الإطلاق ينال عضوية الجمعية، في حين يوجد طفل أمريكي آخر حصل على العضوية وهو في عمر العامين فقط.

ويستطيع تيدي القراءة والعد إلى المائة بسبع لغات؛ ست منها أجنبية بالنسبة إليه، من بينها الماندرين والويلزية والفرنسية والإسبانية والألمانية، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

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تعلم القراءة في عمر عامين وأربعة أشهر

وبدأ الطفل الذي يعيش في مقاطعة سومرسيت بإنجلترا، يتعلم القراءة مبكرًا عندما كان في عمر عامين وأربعة أشهر، وهو يحب الرياضيات بشكل كبير، على ما أفاد موقع “سكاي نيوز عربية”.

واستطاع أن ينجح في الاختبار المعرفي لنيل عضوية الجمعية، بعدما حصل على 139 نقطة من أصل 160، في إنجاز أبهر والديه. وبعدما أصبح تيدي في الرابعة من عمره، حاليًا، أضحى قادرًا على قراءة كتب “هاري بوتر”، عندما يتاح له ذلك.

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وقال والدا الطفل، إنهما فوجئا بقدر الذكاء لدى تيدي، ولم يكونا ينويان أن يطلبا عضوية الجمعية المرموقة. وأضافا أن طفلهما له شخصية متفردة فهو لا يهتم كثيرا بالأشياء التي تشغل أقرانه في العمر مثل ألعاب الفيديو والتلفزيون.

وأشارا إلى أن تيدي ينصت بإمعان لكل ما يقال حوله، ويتذكر أدق التفاصيل التي تقال له، حتى وإن كان ذلك قبل عام كامل.