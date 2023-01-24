أفكار أسرية تزيد المنزل جمالاً وبهاءً.. اجعلوا لبيوتكم منها نصيبًا

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طرح الدكتور علي الشبيلي، الأستاذ بجامعة الإمام، والباحث والمدرب التربوي والأسري، فكرة أسرية قال إن من شأنها أن تزيد المنزل جمالاً وبهاءً.

وأشار على سبيل المثال إلى فكرة يمكن أن يتم تطبيقها من قبل أفراد المنزل، وهي “أسرة تضع صندوقًا مقسمًا لثلاثة أجزاء: جزء للمقترحات، وجزء للمشاعر، وثالث للصدقة، وأسرة لديها عمل تطوعي مشترك بينهم..”.

وطالب الشبيلي من متابعيه عبر حسابه في موقع “تويتر” الإسهام بالأفكار الأسرية التي سمعوا بها أو طبقوها داخل منازلهم.

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كتابة الأذكار

وتفاعل المتابعون مع دعوته من خلال طرح العديد من الأفكار التي تساعد على تحقيق ذلك، ومنها على سبيل المثال ما ذكرته إحدى المتابعات، كتابة الأدعية والأذكار في أوراق صغيره وتعليقها في المنزل في أماكنها المناسبة:

دعاء الخروج من المنزل.

دعاء الخلاء والخروج منه.

_دعاء قبل الوضوء وبعده.

أذكار الصباح والمساء.

أذكار قبل النوم.

وقالت إن من شأن ذلك التذكير بها وأن تصبح مع مرور الأيام تلقائية يرددها أفراد الأسرة بدون ورق بإذن الله.

قراءة السيرة النبوية

بينما اقترح متابع آخر، تخصيص وقت العشاء لقراءة السيرة النبوية وتحليلها وزرع محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم؛ تحليل رحمته، أخلاقه، شجاعته، أدبه، انتباهه لكل أصحابه، بركة وقته، التعب والجهد الذي ناله لإيصال رسالته.

وقال: “أتمنى لو خصصت كل أسرة مثل هذا الوقت حتى تنعم وتتشرف بسيرته”.

أهم الأسئلة في أذهان الأطفال

بينما كشف متابع ثالث عن تجربة شخصية مع أطفاله، “عرضتُ على أطفالي ذات مرة أن يكتبوا كل ما يخطر في بالهم من أسئلة، على أن أمنحهم مبلغًا ماليًا عن كل سؤال يستحق الاهتمام.

أغرب الاسئلة التي كتبوها حينها؟:

هل يوجد احتكاك في النيران؟

لماذا العجلات دائرية وليس كروية؟

لم لا يولد النبات مثلما يولد الانسان؟

درس ومناقشة

وقالت متابعة أخرى، “في بيت صديقتي كل يوم بعد المغرب إلى العشاء يجتمعون لدرس أو مناقشة وكل يوم واحد يحضر الدرس ويختار الموضوع مع قهوة المغرب وغيره، الكل يحرص على اللقاء”.

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20 مهمة شهريًا

بينما اقترح أحد المتابعين إدراج 20 مهمة لكل شهر يحدد منها الثلث للأب وثلث للأم والباقي يقسم على الأولاد، على أن تكون المهمات من صنف الصلاة أو القرآن أو إتقان العمل أو الذكر أو فن التواصل أو تطوير الذات أو تدابير تصريف المال، وقيادة الأسرة في الـ 10 أيام الأخيرة من الشهر من خلال الانتخاب وتقييم القيادة والمهمات.

مشروع حفظ القرآن

بينما هناك من اقترح مشروع حفظ القرآن والمتابعة الجادة بين أفراد الأسرة، وتخصيص جروب للعائلة على تطبيقات التواصل لقراءة القرآن شكل دوري منتظم، وتحفيز المشاركين فيه بالهدايا.

صندوق مخصص للصدقة

فيما برزت فكرة وضع صندوق مخصص للصدقة عن أمواتنا، أو كفالة يتيم من خلال إسهام الجميع في ذلك بمبلغ بسيط، للتذكير بفعل الخير وحصول الكل على الأجر، وكذا الإسهام في أعمال خيرية أخرى مثل بناء مسجد وترميم مصلى وإعانة مديونين.

في حين هناك من دعا إلى تزكية أخلاق الكرم في نفوس الأطفال الصغار، من خلال تزويدهم بطعام أكثر أثناء الذهاب إلى المدرسة، حتى يأكل منهم زملاؤهم في الصف.