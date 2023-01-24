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“أصبحنا وأصبح الملك لله” يتصدر التريند.. وتغريدات بأدعية صباحية مشرقة
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“أصبحنا وأصبح الملك لله” يتصدر التريند.. وتغريدات بأدعية صباحية مشرقة

“أصبحنا وأصبح الملك لله” يتصدر التريند.. وتغريدات بأدعية صباحية مشرقة

“أصبحنا وأصبح الملك لله” يتصدر التريند.. وتغريدات بأدعية صباحية مشرقة
٠٨:٥٤:٠٤ ص، الثلاثاء، ٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “#أصبحنا_وأصبح_الملك_لله” التريند في المملكة، صباح اليوم، فيما تداول مغردون المئات من الأدعية المؤثرة خاصة مع بدء شهر رجب وهو ومن الأشهر الحرم.

وقال أحد المغردين: “يارَبّ إستجب لنا ماتعجز ألسنتنا عن قوله وأنت تعلمه وتقبل كل دعوة تسكن في قلوبنا ولا نعلم كيف نرفعها إليك.. اللهم أمين”.

أدعية صباحية مشرقة 

وأضاف آخر: أَصْبَـحْـنا وَأَصْبَـحْ المُـلكُ للهِ رَبِّ العـالَمـين، اللّهُـمَّ إِنِّـي أسْـأَلُـكَ خَـيْرَ هـذا الـيَوْم ، فَـتْحَهُ ، وَنَصْـرَهُ ، وَنـورَهُ وَبَـرَكَتَـهُ، وَهُـداهُ، وَأَعـوذُ بِـكَ مِـنْ شَـرِّ ما فـيهِ وَشَـرِّ ما بَعْـدَه.

وتابع ثالث: لا إله إلّا الله وحده لا شريك له له المُلك وله الحمد وهو على كل شيءٍ قدير، رَبِّ أسألُك خير ما في هذا اليومِ وخَيرَ ما بعدَه، وأعوذ بك من شرِّ ما في هذا اليوم وشَرِّ ما بعدهُ.

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