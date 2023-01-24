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ارتفاع أسعار النفط اليوم.. و”برنت” يتجاوز 88 دولارًا للبرميل
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ارتفاع أسعار النفط اليوم.. و”برنت” يتجاوز 88 دولارًا للبرميل

ارتفاع أسعار النفط اليوم.. و”برنت” يتجاوز 88 دولارًا للبرميل

ارتفاع أسعار النفط اليوم.. و”برنت” يتجاوز 88 دولارًا للبرميل
٠٨:٢٧:٠٠ ص، الثلاثاء، ٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت أسعار النفط الخام ارتفاعًا طفيفًا في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم، في سوقٍ تركز على آفاق انتعاش الطلب الصيني، أكبر مستورد للنفط في العالم، وعلى التوقعات الاقتصادية العالمية قبيل أرباح الشركة.

وارتفع سعر خام برنت 5 سنتات إلى 88.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:16 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتًا إلى 81.75 دولار للبرميل، بحسب “رويترز”.

صعود بعد هبوط

وأمس، سجلت أسعار النفط ارتفاعًا مفاجئًا مع سقوط مؤشر الدولار وزيادة التفاؤل بشأن تحسن الطلب الصيني، وذلك رغم الاتجاه الهابط الذي خيم على الأسعار في التعاملات الصباحية، لتسجل، بحسب “investing”.

وبعد النزول قرب مستويات الـ 81 دولارًا، ارتفع خام نايمكاس الأمريكي الخفيف خلال هذه اللحظات في حدود 0.6% إلى مستويات أعلى الـ 82 دولار للبرميل بمكاسب 0.6 دولار في البرميل.

وزاد خام برنت قياسي خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم أعلى الـ 88 دولارًا للبرميل بعد التداول دون مستويات الـ 87 دولارًا في وقت سابق من الجلسة، ليصل الآن إلى 88.16 دولار بزيادة 0.7% أو ما يعادل 0.7 دولار في البرميل.

ويخشى المتعاملون من أن العقوبات المفروضة على روسيا قد تؤدي إلى شح الإمدادات، وعاد المستثمرون إلى العقود الآجلة للبترول بأسرع معدل منذ أكثر من عامين مع تراجع المخاوف من انكماش دورة الأعمال العالمية.

والمستثمرون الأمريكيون على يقين تام من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيطبق زيادة طفيفة في أسعار الفائدة الأسبوع المقبل حتى مع استمرار التزامه بكبح جماح التضخم، والذي تظهر البيانات الأخيرة أنه يتباطأ.

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