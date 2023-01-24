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“الموارد البشرية” تكشف عن 5 أهداف لاستقطاب بيوت خبرة جديدة لبرامج التوطين
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“الموارد البشرية” تكشف عن 5 أهداف لاستقطاب بيوت خبرة جديدة لبرامج التوطين

“الموارد البشرية” تكشف عن 5 أهداف لاستقطاب بيوت خبرة جديدة لبرامج التوطين

“الموارد البشرية” تكشف عن 5 أهداف لاستقطاب بيوت خبرة جديدة لبرامج التوطين
٠٨:١١:٠١ ص، الثلاثاء، ٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن استقطاب بيوت خبرة متخصصة لإدارة وتشغيل الحملات الإعلامية والتسويق لبرامج التوطين.

هدف الخطوة 

1- توعية منشآت القطاع الخاص والباحثين عن العمل.

2- تحسين الصورة.

3- كسب ثقة جميع الشرائح المستهدفة.

4- نشر ثقافة التوطين.

5- حصر القرارات وإبراز الأخبار والمؤشرات وربطها بالمستهدفات وإبراز مبادرات برامج التوطين.

عناصر الخطة

1- الاستعانة بشاشات رقمية ولوحات في مناطق مختارة (الرياض – مكة – جدة – الدمام – الخبر – الظهران – المدينة المنورة – الأحساء – أبها – جازان – تبوك – ينبع).

2- ترتيب لقاءات تلفزيونية مباشرة أو مسجلة مع القنوات الرسمية والبرامج الأعلى مشاهدة وإعداد تقارير عن مواضيع التوطين والاستفادة من الحسابات الإخبارية والموثوقة.

ووفقاً لبيانات التأمينات الاجتماعية ارتفع عدد المواطنين في القطاع الخاص إلى 2.2 مليون مؤخرًا، مسجلة بذلك أعلى رقم في معدلات التوظيف.

في سياق متصل، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قرارًا وزاريًا بتوطين عدد من الأنشطة والمهن بنسب مختلفة في منطقة جازان وذلك بالتعاون مع إمارة منطقة جازان.

توفير المزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة

وأوضحت أن ذلك يأتي ضمن برنامج “التوطين المناطقي” الذي تنفذه الوزارة بالشراكة مع وزارة الداخلية وإمارة منطقة جازان لتوفير المزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة لأبناء وبنات الوطن، ورفع نسبة مشاركتهم في سوق العمل، مؤكدة أن القرار يشمل توطين:

1 – منافذ تقديم خدمة التصوير الفوتوغرافي.

2 – أنشطة منافذ تقديم الخدمة لنشاط وكالات الدعاية والإعلان في منافذ البيع.

3 – منافذ تقديم خدمة إصلاح وصيانة الحواسيب الشخصية والمحمولة” بنسبة 70% من إجمالي العاملين في هذه الأنشطة.

4 – توطين مكاتب الحجوزات والمهن الإشرافية في قصور وصالات الأفراح والمناسبات مع الإقامة؛ مع استثناء مهن “عامل النظافة، و”عامل الشحن والتفريغ”، على ألا تزيد نسبتهم عن 20% من العاملين مع الالتزام بالزي الموحد، حيث سيبدأ تطبيق هذه النسب بعد 6 أشهر من تاريخ صدور القرار.

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