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اليوم وغدًا.. خبير طقس يتوقع تساقط أمطار على مكة والرياض وهذه المناطق

اليوم وغدًا.. خبير طقس يتوقع تساقط أمطار على مكة والرياض وهذه المناطق

اليوم وغدًا.. خبير طقس يتوقع تساقط أمطار على مكة والرياض وهذه المناطق
٠٧:٥١:٢٢ ص، الثلاثاء، ٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، استمرار الحالة المطرية الحادية عشرة بتساقط أمطار اليوم الثلاثاء وحتى صباح الغد على مناطق المملكة.

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وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المطرية المتوقعة اليوم وغدًا، تكون – بمشيئة الله – على أجزاء من مكة والرياض والقصيم والصمان والباحة وعسير والشرقية وشرق المدينة وجنوب حائل.

أجواء باردة فجرًا معتدلة نهارًا على معظم الأنحاء

وأضاف أن الأجواء متوقع أن تكون باردة فجرًا معتدلة نهارًا على معظم الأنحاء، حارة نهارًا على المنطقة الغربية، مع وجود سماء غائمة جزئي على أجزاء من وسط وشرق البلاد، وبعض السحب الممطرة بعضها رعدي على أجزاء من تلك المناطق.

سماء غائمة وسحب ممطرة على 8 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من 8 مناطق، هي: الحدود الشمالية والقصيم والرياض ووالشرقية، كذلك على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

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“الدفاع المدني” يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا “الدفاع المدني” إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، مطالبًا بضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود وعدم السباحة، والالتزام بالتعليمات.

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