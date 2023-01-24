الثلاثاء، ٢ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
هل تقضي “السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة” على البطالة؟
ارتفاع أسعار النفط اليوم.. و”برنت” يتجاوز 88 دولارًا للبرميل
“الموارد البشرية” تكشف عن 5 أهداف لاستقطاب بيوت خبرة جديدة لبرامج التوطين
الذكاء الاصطناعي يطيح بالبشر من وظائفهم.. وحل مقترح لمعالجة المشكلة بالمملكة
اليوم وغدًا.. خبير طقس يتوقع تساقط أمطار على مكة والرياض وهذه المناطق
بالتفاصيل.. فصل الخدمات عن 230 عقارًا بـ”قباء” تمهيدًا لأعمال التوسعة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بالتفاصيل.. فصل الخدمات عن 230 عقارًا بـ”قباء” تمهيدًا لأعمال التوسعة

بالتفاصيل.. فصل الخدمات عن 230 عقارًا بـ”قباء” تمهيدًا لأعمال التوسعة

بالتفاصيل.. فصل الخدمات عن 230 عقارًا بـ”قباء” تمهيدًا لأعمال التوسعة
٠٧:٣٧:٠٥ ص، الثلاثاء، ٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

بدأت هيئة تطوير المدينة، اتخاذ الخطوات الأولية لفصل الخدمات عن العقارات الواقعة ضمن مشروع توسعة الملك سلمان لمسجد قباء، بعد انتهاء المهلة التي حددتها أمس الأول (الأحد).

اقرأ أيضًا:

بدء استقبال طلبات التصاريح للمواطنين الراغبين في تأجير منازلهم للحجاج

نزع ملكية 230 عقارًا

وقال مدير عام الاتصال المؤسسي بندر محمد ناقرو، إن العقارات المزمع نزع ملكيتها للمرحلة الأولى 230 عقارًا بمساحة 550000 متر مربع، مبيّنًا أن مراحل المشروع ستتم تجزئتها وفق المخطط العام الجاري إعداده للمنطقة، مع الحفاظ على المزارع والآبار الأثرية وتطويرها بما يتناسب مع مكانتها التاريخية، وفقًا لـ”عكاظ”.

واستلمت هيئة تطوير المدينة الإشراف على مسجد قباء بالمدينة المنورة، أواخر العام الهجري المنصرم 1443هـ، بعد أن استلمت مشروع الملك سلمان بن عبدالعزيز لتوسعة مسجد قباء، وتطوير المنطقة المحيطة به بعد أن أعلن عنه ولي العهد أثناء زيارته الأخيرة للمدينة المنورة في رمضان العام الماضي.

اقرأ أيضًا:

غدًا.. انتهاء مهلة “عقارات قباء” قبل البدء بفصل الخدمات

توسعة مسجد قباء لاستيعاب 66 ألف مصلٍ

وسيتم توسعة مسجد قباء لاستيعاب أكثر من 66 ألف مصلٍ، بمساحة 50 ألف متر مربع، عن طريق ربط المسجد الحالي بساحات مظللة من الجهات الأربع حوله، متصلة بمصليات مستقلة غير ملاصقة بنائيًا للمسجد الحالي، وتوفير كافة الخدمات اللازمة والتابعة للمسجد.

وأكدت الهيئة أنه سيتم رفع كفاءة مبنى المسجد القائم حاليًا بمنظومة من الخدمات ومن أهمها:

  • تحسين شبكة الطرق والبنية التحتية المحيطة لرفع كفاءة التفويج وتسهيل الوصول للمسجد.
  • إيجاد حلول جذرية للزحام وتعزيز أمن وسلامة المصلين.
  • تطوير وإحياء عدد يسير من جملة المواقع والآثار النبوية ضمن نطاق المسجد وساحاته.
  • تطوير وإحياء المواقع التاريخية المحيطة بالمسجد لتشمل 57 موقعًا، تغطي العديد من الآبار والمزارع والبساتين وتربط 3 مسارات نبوية.

اقرأ أيضًا:

إليكم المستندات المطلوبة.. بدء صرف تعويضات العقارات الواقعة ضمن مشروع «توسعة الملك سلمان لمسجد قباء»

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم توسعة الملك سلمان لمسجد قباء توسعة مسجد قباء مسجد قباء نزع الملكية هيئة تطوير المدينة ولي العهد

مواد ذات صلة

المزيد
رئيس «الشورى» يرفض تشبيه وزير «الشؤون الإسلامية» أعضاء المجلس بـ«الخطباء»

رئيس «الشورى» يرفض تشبيه وزير «الشؤون الإسلامية» أعضاء المجلس بـ«الخطباء»

١١:١٣ ص، الخميس، ١١ مايو ٢٠١٧
طقس صحو على مكة والمدينة وجدة والمشاعر المقدسة

طقس صحو على مكة والمدينة وجدة والمشاعر المقدسة

١٠:١٤ م، الأثنين، ٢١ سبتمبر ٢٠١٥
جدة.. إطلاق سراح رجل أعمال ومنعه من السفر عامين في قضية «مساهمات المرعى»

جدة.. إطلاق سراح رجل أعمال ومنعه من السفر عامين في قضية «مساهمات المرعى»

٠٨:٠٣ ص، الأثنين، ٠٩ يناير ٢٠١٧
رسالة لزميله.. مفاجآت جديدة في قضية المصري قاتل زوجته بالكويت

رسالة لزميله.. مفاجآت جديدة في قضية المصري قاتل زوجته بالكويت

٠٨:٠٨ م، الثلاثاء، ٢٢ مارس ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *