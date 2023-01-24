بالتفاصيل.. فصل الخدمات عن 230 عقارًا بـ”قباء” تمهيدًا لأعمال التوسعة

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بدأت هيئة تطوير المدينة، اتخاذ الخطوات الأولية لفصل الخدمات عن العقارات الواقعة ضمن مشروع توسعة الملك سلمان لمسجد قباء، بعد انتهاء المهلة التي حددتها أمس الأول (الأحد).

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نزع ملكية 230 عقارًا

وقال مدير عام الاتصال المؤسسي بندر محمد ناقرو، إن العقارات المزمع نزع ملكيتها للمرحلة الأولى 230 عقارًا بمساحة 550000 متر مربع، مبيّنًا أن مراحل المشروع ستتم تجزئتها وفق المخطط العام الجاري إعداده للمنطقة، مع الحفاظ على المزارع والآبار الأثرية وتطويرها بما يتناسب مع مكانتها التاريخية، وفقًا لـ”عكاظ”.

واستلمت هيئة تطوير المدينة الإشراف على مسجد قباء بالمدينة المنورة، أواخر العام الهجري المنصرم 1443هـ، بعد أن استلمت مشروع الملك سلمان بن عبدالعزيز لتوسعة مسجد قباء، وتطوير المنطقة المحيطة به بعد أن أعلن عنه ولي العهد أثناء زيارته الأخيرة للمدينة المنورة في رمضان العام الماضي.

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توسعة مسجد قباء لاستيعاب 66 ألف مصلٍ

وسيتم توسعة مسجد قباء لاستيعاب أكثر من 66 ألف مصلٍ، بمساحة 50 ألف متر مربع، عن طريق ربط المسجد الحالي بساحات مظللة من الجهات الأربع حوله، متصلة بمصليات مستقلة غير ملاصقة بنائيًا للمسجد الحالي، وتوفير كافة الخدمات اللازمة والتابعة للمسجد.

وأكدت الهيئة أنه سيتم رفع كفاءة مبنى المسجد القائم حاليًا بمنظومة من الخدمات ومن أهمها:

تحسين شبكة الطرق والبنية التحتية المحيطة لرفع كفاءة التفويج وتسهيل الوصول للمسجد.

إيجاد حلول جذرية للزحام وتعزيز أمن وسلامة المصلين.

تطوير وإحياء عدد يسير من جملة المواقع والآثار النبوية ضمن نطاق المسجد وساحاته.

تطوير وإحياء المواقع التاريخية المحيطة بالمسجد لتشمل 57 موقعًا، تغطي العديد من الآبار والمزارع والبساتين وتربط 3 مسارات نبوية.

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