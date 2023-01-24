خدمة اليوم.. 8 خطوات للحصول على الإعفاء الجمركي الإلكتروني

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات الحصول على الإعفاء الجمركي الإلكتروني حيث أوضحت وزارة الطاقة، أن هذه الخدمة الإلكترونية تقدمها وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتمكين المصنع من تقديم طلب للحصول على الإعفاء الجمركي الخاص بمصنعه والموافقة عليه إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة مبنى الوزارة، عن طريق مجموعة من الشروط والخطوات:

* الخطوات

1 – انقر على رابط الإعفاء الجمركي الإلكتروني.

2 – اكتب رقم المصنع ورقم آخر ترخيص.

3 – انقر على “دخول” لإكمال إجراءات النظام.

4 – أدخل رمز التفعيل المرسل إلى جوال صاحب المصنع للمتابعة.

5 – اختر تقديم طلب جديد.

6 – اختر نوع طلب الإعفاء الجمركي “مواد أولية، آلات ومعدات وقطع غيار”، وبداية فترة الإعفاء.

7 – عبئ النماذج الإلكترونية الخاصة بطلب الإعفاء الجمركي، وانقر على “إرسال الطلب” ليتم إرساله إلى النظام.

8 – تستقبل الوزارة الطلبات.

* المتطلبات

1 – لا يوجد طلب مكرر أو تحت المعالجة.

2 – السجل التجاري سار.

3 – الرخصة الصناعية سارية.

4 – الرخصة الصناعية فعالة.

* خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 00966114787777 – 0118370000″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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