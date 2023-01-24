تنبيه مهم من “الحج” بآخر موعد لسداد حجوزات حجاج الداخل

تواصل – فريق التحرير:

حددت وزارة الحج والعمرة، يوم الأحد القادم الموافق 7 من شهر رجب الجاري، آخر موعد لسداد الدفعة الثانية من الرسوم المالية لحجوزات مقاعد شركات حجاج الداخل لموسم حج هذا العام 1444هـ.

اقرأ أيضًا:

وزير الحج والعمرة: نشهد قدوم مليوني حاج هذا العام

استكمال سداد الدفعات الثلاث

ونبهت الوزارة على الراغبين من المواطنين والمقيمين، ضرورة استكمال سداد الدفعات الثلاث لضمان تأكيد الحجز وإصدار تصريح الحج. وقالت إنه سيتم إصدار فاتورة سداد لكل دفعة على حدة، على أن يلغى الحجز في حال عدم إكمال سداد الدفعات.

اقرأ أيضًا:

تعرف على أهم توصيات الملتقى العلمي 22 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة

سداد الرسوم عبر طريقتين

وحددت الوزارة، ولأول مرة في تاريخ قطاع حجاج الداخل، سداد الرسوم عبر طريقتين:

الطريقة الأولى – سداد الرسوم دفعة كاملة فور إجراء الحجز، وإصدار فاتورة واحدة بذلك، وتصبح حالة الحجز «مؤكد».

والطريقة الثانية – هي سداد الرسوم على ثلاث دفعات بحيث يتم سداد 20% دفعة أولى بعد 72 ساعة من الحجز عبر الرابط الإلكتروني، و40% دفعة ثانية، و40% دفعة ثالثة تسدد في موعد أقصاه يوم العاشر من شهر شوال للعام الحالي، وبعد ذلك تصبح حالة الحجز «مؤكد» عند سداد الدفعات في تواريخها المحددة.

اقرأ أيضًا:

لهذا السبب.. “الصحة” تعلّق إجازات المشاركين في موسم الحج