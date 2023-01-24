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عاجل.. مصرع 7 أشخاص بحوادث إطلاق النار شمال كاليفورنيا

عاجل.. مصرع 7 أشخاص بحوادث إطلاق النار شمال كاليفورنيا

عاجل.. مصرع 7 أشخاص بحوادث إطلاق النار شمال كاليفورنيا
٠٥:٥٠:٠٨ ص، الثلاثاء، ٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

لقي 7 أشخاص مصرعهم في حوادث إطلاق النار المنفصلة شمال كاليفورنيا بالولايات المتحدة، وفقًا لوكالة أنباء “فرانس برس”.

حوادث إطلاق نار منفصلة

وكان عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا جوش بيكر قد أعلن، مساء أمس، نقلاً عن مكتب عمدة مقاطعة سان ماتيو، أن أربعة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم فيما يتعلق بحوادث إطلاق نار منفصلة في شمال كاليفورنيا يوم الاثنين 23 يناير.

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اثنان من المصابين في حالة حرجة

وأعلنت السلطات الأمريكية بأن ثلاثة أشخاص أصيبوا، اثنان منهم في حالة حرجة، في إطلاق نار بعد ظهر أمس الاثنين في مدرسة خاصة بالقرب من وسط مدينة دي موين بولاية آيوا.

وجاءت نداءات المساعدة حوالي الساعة 12:50، في حين أوضح الرقيب في شرطة دي موين بول باريزيك للصحفيين أن اثنين من المصابين في “حالة حرجة للغاية” والثالث في حالة مستقرة.

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الإصابات بين الموظفين والطلاب

وأكدت بيانات الشرطة أن من بين المصابين موظف بالغ في المدرسة واثنين آخرين “ربما كانا طالبين، ولم تتضح على الفور أعمار وانتماءات الضحايا.

وبحسب بيان صادر عن شرطة دي موين، فإن ضباط الشرطة “لديهم العديد من المشتبه بهم المحتملين في الحجز”.

ويأتي إطلاق النار في ولاية أيوا عقب حوادث إطلاق نار مقلقة أخرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث قتل 11 شخصا في استوديو للرقص في مونتيري بارك بولاية كاليفورنيا في وقت متأخر من ليلة السبت، وأصيب 12 شخصًا بالرصاص داخل حانة باتون روج بولاية لويزيانا في وقت مبكر من صباح الأحد.

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