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منها القصيم والرياض.. “الأرصاد” يتوقع سماءً غائمة وسحبًا ممطرة على 8 مناطق
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منها القصيم والرياض.. “الأرصاد” يتوقع سماءً غائمة وسحبًا ممطرة على 8 مناطق

منها القصيم والرياض.. “الأرصاد” يتوقع سماءً غائمة وسحبًا ممطرة على 8 مناطق

منها القصيم والرياض.. “الأرصاد” يتوقع سماءً غائمة وسحبًا ممطرة على 8 مناطق
٠٤:٠٣:٣٩ ص، الثلاثاء، ٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا الى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من 8 مناطق.

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سماء غائمة وسحب ممطرة على 8 مناطق

وتابع المركز أن أسماء هذه المناطق هي: الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، والشرقية، كذلك على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة. كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، تبوك وحائل.

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حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة على مضيق باب المندب.

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب. وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج باتجاه مضيق باب المندب.

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حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-20كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية.

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل الى أكثر من مترين مع تكون السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية.

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