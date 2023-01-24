ثورة تقنية من سامسونج.. مستشعر بصري يمنح كاميرات الهواتف الذكية قدرات مدهشة

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أعلنت شركة سامسونج، عملاق الاتصالات الكورية الجنوبية عن مستشعر بصري جديد ومتطور، سيمنح كاميرات الهواتف الذكية ثورة تقنية وقدرات مدهشة.

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المستشعر البصري وكاميرات الهواتف الذكية

ووفقًا لتقارير تقنية، فإن المستشعر البصري الجديد من سامسونج، وهو يحمل اسم ISOCELL HP2، سيحدث ثورة تقنية في عالم كاميرات الهواتف الذكية، لهذه الأسباب:

1 – يأتي بدقة 200 ميجابيكسل.

2 – مدعم بتقنيات تحسين البيكسلات، وهو الأمر الذي سيمنح كاميرات الهواتف قدرات مدهشة في مجال التقاط صور وفيديوهات فائقة الجودة والدقة.

3 – يضم 200 مليون بيكسل، يبلغ مقاس كل منها 0.6 ميكورن، حيث تم جمعها في مستطيل صغير تبلغ أبعاده 1/1.3 بوصة، وهي نفس أبعاد مستشعرات التصوير الحديثة التي تبلغ دقتها 108 ميجابيكسل، والموجودة حالياً في بعض الهواتف الذكية الرائدة.

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التقاط صور ممتازة

4 – تمنح تقنية Tetra2pixel، التي زودتها شركة سامسونج في مستشعرها الجديد، كاميرات الهواتف القدرة على التقاط صور ممتازة في ظروف الإضاءة المختلفة.

5 – يزود مستشعر ISOCELL HP2 الجديد، كاميرات الهواتف بإمكانية تصوير مقاطع فيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطاراً في الثانية.

6 – تم تجهيز مستشعر ISOCELL HP2 بتقنيات خاصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، من أجل مساعدة الهواتف على معالجة الصور بسرعة عالية.

وقالت سامسونج إن الإنتاج المتسلسل للمستشعر البصري الجديد قد بدأ بالفعل، لافتة إلى أنه قد يظهر قريباً في كاميرات هواتفها الذكية من فئة S.

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