الثلاثاء، ٢ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
ثورة تقنية من سامسونج.. مستشعر بصري يمنح كاميرات الهواتف الذكية قدرات مدهشة
حدث فريد.. إشارة راديو تنبعث من مجرة تبعد 9 مليارات سنة عن الأرض
التقديم ينتهي اليوم.. برنامج التدريب التعاوني بالبنك المركزي
بنسبة تتجاوز الـ50%.. 5 طرق سهلة لزيادة سرعة الواي فاي لأقصى حد
تحطم مروحية عسكرية في دولة عربية ووفاة طاقمها
“شؤون الحرمين” تعلن البرنامج العلمي الدائم بالمسجد الحرام لشهر رجب

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

ثورة تقنية من سامسونج.. مستشعر بصري يمنح كاميرات الهواتف الذكية قدرات مدهشة

ثورة تقنية من سامسونج.. مستشعر بصري يمنح كاميرات الهواتف الذكية قدرات مدهشة

ثورة تقنية من سامسونج.. مستشعر بصري يمنح كاميرات الهواتف الذكية قدرات مدهشة
٠٣:٤٣:٥٩ ص، الثلاثاء، ٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة سامسونج، عملاق الاتصالات الكورية الجنوبية عن مستشعر بصري جديد ومتطور، سيمنح كاميرات الهواتف الذكية ثورة تقنية وقدرات مدهشة.

اقرأ أيضًا:

سامسونج تعلن موعد طرح سلسلة هواتف Galaxy S23

المستشعر البصري وكاميرات الهواتف الذكية

ووفقًا لتقارير تقنية، فإن المستشعر البصري الجديد من سامسونج، وهو يحمل اسم ISOCELL HP2، سيحدث ثورة تقنية في عالم كاميرات الهواتف الذكية، لهذه الأسباب:

1 – يأتي بدقة 200 ميجابيكسل.

2 – مدعم بتقنيات تحسين البيكسلات، وهو الأمر الذي سيمنح كاميرات الهواتف قدرات مدهشة في مجال التقاط صور وفيديوهات فائقة الجودة والدقة.

3 – يضم 200 مليون بيكسل، يبلغ مقاس كل منها 0.6 ميكورن، حيث تم جمعها في مستطيل صغير تبلغ أبعاده 1/1.3 بوصة، وهي نفس أبعاد مستشعرات التصوير الحديثة التي تبلغ دقتها 108 ميجابيكسل، والموجودة حالياً في بعض الهواتف الذكية الرائدة.

اقرأ أيضًا:

سامسونج تكشف عن شاشتها الذكية Smart Monitor M8

التقاط صور ممتازة

4 – تمنح تقنية Tetra2pixel، التي زودتها شركة سامسونج في مستشعرها الجديد، كاميرات الهواتف القدرة على التقاط صور ممتازة في ظروف الإضاءة المختلفة.

5 – يزود مستشعر ISOCELL HP2 الجديد، كاميرات الهواتف بإمكانية تصوير مقاطع فيديو بدقة 8K  بمعدل 30 إطاراً في الثانية.

6 – تم تجهيز مستشعر ISOCELL HP2 بتقنيات خاصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، من أجل مساعدة الهواتف على معالجة الصور بسرعة عالية.

وقالت سامسونج إن الإنتاج المتسلسل للمستشعر البصري الجديد قد بدأ بالفعل، لافتة إلى أنه قد يظهر قريباً في كاميرات هواتفها الذكية من فئة S.

اقرأ أيضًا:

2.5 مليار مرة أقوى.. سامسونج تكور بصمة إصبع لهواتفها المحمولة

الكلمات الدلالية:
الذكاء الاصطناعي الهواتف الذكية ثورة تكنولوجية سامسونج صور فائقة الجودة فيديوهات فائقة الدقة كاميرات الهواتف الذكية مستشعر بصري مقاطع فيديو بدقة 8K

مواد ذات صلة

المزيد
مادة بديلة للملح تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب

مادة بديلة للملح تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب

٠٣:٣٣ م، الخميس، ١١ أغسطس ٢٠٢٢
ولي ولي العهد يبحث مع رئيسة المجموعة السعودية البريطانية عددا من القضايا المشتركة

ولي ولي العهد يبحث مع رئيسة المجموعة السعودية البريطانية عددا من القضايا المشتركة

٠٨:١٣ ص، الخميس، ١٣ أبريل ٢٠١٧
مرشحو الرياض يستخرجون تراخيصَ لحملاتهم الانتخابية

مرشحو الرياض يستخرجون تراخيصَ لحملاتهم الانتخابية

٠٩:٣١ م، الأحد، ٠٤ أكتوبر ٢٠١٥
«صحة جدة»: 5 فرق طبية تباشر حريق المنطقة التاريخية واستنفار بالمستشفيات القريبة

«صحة جدة»: 5 فرق طبية تباشر حريق المنطقة التاريخية واستنفار بالمستشفيات القريبة

١١:٢٣ م، الثلاثاء، ١٥ أغسطس ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *