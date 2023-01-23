التقديم ينتهي اليوم.. برنامج التدريب التعاوني بالبنك المركزي

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يغلق البنك المركزي “ساما”، اليوم الثلاثاء، باب التقديم في برنامج التدريب التعاوني، في مختلف الإدارات بالبنك، للفصل الثالث من العام الدراسي 1444هـ، لطلبة وطالبات الجامعة.

التخصصات المطلوبة:

– التخصصات المالية والمحاسبة

– التخصصات الإدارية بجميع فروعها

– التخصصات التقنية بجميع فروعها

– التخصصات الهندسية بجميع فروعها

– التخصصات القانونية

– تخصصات اللغة الإنجليزية

– التخصصات الأخرى ذات الصلة



شروط الإنضمام إلى البرنامج:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– أن يكون المعدل التراكمي بتقدير لا يقل عن جيد جدا (2,75 من 4) أو (3.75 من 5).

– أن يكون المتقدم ليس متخرجاً وأن يحقق متطلبات البرنامج التدريبي حسب شروط الجامعة للتخرج من مرحلة البكالوريوس.

– إجتياز المفاضلة والمقابلة الشخصية بين المتقدمين.



المميزات:

– مكافآت شهرية

– برنامج تدريبي مكثف للجنسين

– تدريب على رأس العمل

– شهادة اتمام معتمدة



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الوثائق المطلوبة:

– نسخة من الهوية الوطنية.

– نسخة من السجل الأكاديمي لآخر فصل دراسي موضحاً فيه المعدل التراكمي.

– خطاب من الجامعة بالموافق على التدريب التعاوني.



ملاحظات:

– يرجى إرفاق السجل الأكاديمي في خانة إرفاق وثيقة التخرج.

– يرجى التأكد من اكمال تعبئة جميع البيانات في نموذج البيانات الشخصية قبل التقديم مع ضرورة التأكد من تعبئة (التخصص – المعدل – تاريخ التخرج – الجامعة).



طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط: ( هنا )