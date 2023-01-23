التقديم ينتهي اليوم.. برنامج التدريب التعاوني بالبنك المركزي
تواصل – فريق التحرير:
يغلق البنك المركزي “ساما”، اليوم الثلاثاء، باب التقديم في برنامج التدريب التعاوني، في مختلف الإدارات بالبنك، للفصل الثالث من العام الدراسي 1444هـ، لطلبة وطالبات الجامعة.
التخصصات المطلوبة:
– التخصصات المالية والمحاسبة
– التخصصات الإدارية بجميع فروعها
– التخصصات التقنية بجميع فروعها
– التخصصات الهندسية بجميع فروعها
– التخصصات القانونية
– تخصصات اللغة الإنجليزية
– التخصصات الأخرى ذات الصلة
شروط الإنضمام إلى البرنامج:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– أن يكون المعدل التراكمي بتقدير لا يقل عن جيد جدا (2,75 من 4) أو (3.75 من 5).
– أن يكون المتقدم ليس متخرجاً وأن يحقق متطلبات البرنامج التدريبي حسب شروط الجامعة للتخرج من مرحلة البكالوريوس.
– إجتياز المفاضلة والمقابلة الشخصية بين المتقدمين.
المميزات:
– مكافآت شهرية
– برنامج تدريبي مكثف للجنسين
– تدريب على رأس العمل
– شهادة اتمام معتمدة
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الوثائق المطلوبة:
– نسخة من الهوية الوطنية.
– نسخة من السجل الأكاديمي لآخر فصل دراسي موضحاً فيه المعدل التراكمي.
– خطاب من الجامعة بالموافق على التدريب التعاوني.
ملاحظات:
– يرجى إرفاق السجل الأكاديمي في خانة إرفاق وثيقة التخرج.
– يرجى التأكد من اكمال تعبئة جميع البيانات في نموذج البيانات الشخصية قبل التقديم مع ضرورة التأكد من تعبئة (التخصص – المعدل – تاريخ التخرج – الجامعة).
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط: ( هنا )