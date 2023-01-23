تحطم مروحية عسكرية في دولة عربية ووفاة طاقمها

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، مساء أمس الإثنين، تحطم مروحية عسكرية من طراز (إم أي-171) خلال مهمة تدريبية، بضواحي العطاف بولاية عين الدفلى شمالي الجزائر ومقتل طاقمها.

وقالت الدفاع الجزائية في بيان لها مساء أمس، إن الحادث الأليم أسفر عن وفاة 3 عسكريين كانوا على متن الطائرة.

في سياق متصل، أمر رئيس أركان الجيش الجزائري، السعيد شنقريحة بفتح تحقيق لتحديد أسباب و ظروف هذا الحادث.

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بدوره تقدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بتعازيه الخالصة إثر استشهاد طاقم المروحية العسكرية.

حادث تحطم طائرة مماثل

وقبل أسابيع، تحطمت طائرة قبالة الساحل الشمالي لجزيرة كريت صباح الخميس، ما أسفر عن وفاة شخص إنقاذ آخر.

وتمكنت قوات جزيرة كريتمن إخراج راكبين (32 و62 عاماً)، بحسب صحيفة “إيكاتيميريني” اليونانية.

وأوضحت أن الشاب، مواطن من جنوب إفريقيا، بصحة جيدة، بينما توفي الراكب الأكبر سناً، من إندونيسيا.

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