جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف بعدة مدن
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أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف لحملة الدبلوم فأعلى بعدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
1- مشغل رسومات أول (الأحساء):
– درجة الدبلوم مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات في تشغيل الرسومات / البث.
– لغة إنجليزية.
2- تقني مختبر (جدة):
– درجة البكالوريوس في علوم المختبرات الإكلينيكية.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.
– لغة إنجليزية.
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3- مُحرر فيديو أول (الرياض):
– درجة البكالوريوس في (الإنتاج المرئي والرقمي، صناعة الأفلام، دراسات الأفلام) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات.
– لغة إنجليزية.
4- مدير المبيعات والتسويق (الرياض):
– درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال، التسويق) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 8 سنوات.
– لغة إنجليزية.
5- داعم فني أول (جدة):
– دبلوم في علوم الحاسب / الدعم الفني أو مجال ذي صلة.
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذاتا صلة.
– لغة إنجليزية.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
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