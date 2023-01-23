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جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف بعدة مدن
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جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف بعدة مدن

جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف بعدة مدن

جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف بعدة مدن
٠٢:٢٥:٠٥ ص، الثلاثاء، ٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف لحملة الدبلوم فأعلى بعدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مشغل رسومات أول (الأحساء):

– درجة الدبلوم مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات في تشغيل الرسومات / البث.
– لغة إنجليزية.

2- تقني مختبر (جدة):
– درجة البكالوريوس في علوم المختبرات الإكلينيكية.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.
– لغة إنجليزية.

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3- مُحرر فيديو أول (الرياض):

– درجة البكالوريوس في (الإنتاج المرئي والرقمي، صناعة الأفلام، دراسات الأفلام) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات.
– لغة إنجليزية.

4- مدير المبيعات والتسويق (الرياض):

– درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال، التسويق) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 8 سنوات.
– لغة إنجليزية.

5- داعم فني أول (جدة):

– دبلوم في علوم الحاسب / الدعم الفني أو مجال ذي صلة.
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذاتا صلة.
– لغة إنجليزية.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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