“شؤون الحرمين” تعلن البرنامج العلمي الدائم بالمسجد الحرام لشهر رجب

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أمس الإثنين، البرنامج العلمي الدائم بالمسجد الحرام لشهر رجب الجاري للعام الهجري 1444.

تفسير القرآن والسنة

وأوضحت الرئاسة أن البرنامج يشمل العديد من المحاضرات لشرح تفسير القرآن والسنة، ويتضمن كتاب تفسير السعدي، وسنن أبي داوود، وكتاب الإيمان من صحيح مسلم، وشرح رياض الصالحين، وكتاب الزكاة، وغيرها.

ويقوم على البرنامج نخبة من الشيوخ الأجلاء، على رأسهم الدكتور عبد الرحمن السديس، ومن بينهم الدكتور سليمان التويجري، وعبد الرحمن بن محمد القرني، وعلى بن عباس الحكمي.

ويمكن الاطلاع على البرنامج مفصلا عبر الرابط: ( هنا )

اقرأ أيضا:

رئاسة شؤون الحرمين تستقبل عددًا من طلاب مدرسة حمزة الكوفي لتحفيظ القرآن الكريم بمكة

مكانة أئمة الحرم

وفي سياق منفصل، أكد المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، هاني بن حسني حيدر، في وقت سابق، عدم وجود أي حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي لأئمة وخطباء الحرمين الشريفين.

وبين حيدر المكانة الرفيعة لأئمة وخطباء الحرمين الشريفين وما لهم من شرف وفضل ومكانة في نفوس المسلمين في شتى أنحاء العالم، مشدداً على ضرورة الحذر من الحسابات الوهمية أو المنتحلة التي تهدف إلى التشويش وإثارة البلبلة لأغراض مشبوهة.