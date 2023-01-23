منظمة الصحة العالمية تحتاج 2.5 مليار دولار لمواجهة حالات الطوارئ

تواصل – واس:

أطلقت منظمة الصحة العالمية اليوم نداءً طارئاً لحشد 2.54 مليار دولار بهدف تقديم المساعدة لملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم ممن يواجهون حالات طوارئ صحية.

المرض والمجاعة يطالان مزيدا من البشر

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس جيبريسوس :” إنه يتطلب هذا التلاقي غير المسبوق للأزمات استجابة غير مسبوقة، ويواجه مزيد من الناس أكثر من أي وقت مضى خطر الإصابة الوشيك بالمرض والمجاعة ويحتاجون إلى المساعدة”.

يذكر أنه في العام الماضي ارتفع عدد المحتاجين إلى الإغاثة الإنسانية بمقدار 25% تقريباً -حسب المنظمة- بسبب ما يسمى حالات الطوارئ الصحية المداخلة؛ مثل الفيضانات في باكستان وانعدام الأمن الغذائي عبر منطقتي الساحل والقرن الأفريقي والحروب.

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54 أزمة صحية حول العالم

وحسب وسائل إعلام، تستجيب منظمة الصحة العالمية حاليًا لـ 54 أزمة صحية في جميع أنحاء العالم ، 11 منها مصنفة على أنها من الدرجة الثالثة ، وهي أعلى مستويات الإلحاح لدى المنظمة، وتتطلب استجابة على جميع المستويات.