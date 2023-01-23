الإثنين، ١ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
منظمة الصحة العالمية تحتاج 2.5 مليار دولار لمواجهة حالات الطوارئ
حولوه لثكنة عسكرية.. مليشيا الحوثي تقتحم مسجدًا بصنعاء
زيلينسكي يعتزم تغيير قيادات بأوكرانيا وقرارات بمنع السفر
“السبيعي”: وصول تحديث iOS 16.3 بتحسينات وإصلاحات للأخطاء
إنستجرام تتيح خاصية عدم الإزعاج
تم القبض.. الداخلية تنشر فيديو للحظة سرقة صراف آلي بسحبه بـ”الهايلوكس”

الرئيسية

 /

دولي

 /

منظمة الصحة العالمية تحتاج 2.5 مليار دولار لمواجهة حالات الطوارئ

منظمة الصحة العالمية تحتاج 2.5 مليار دولار لمواجهة حالات الطوارئ

منظمة الصحة العالمية تحتاج 2.5 مليار دولار لمواجهة حالات الطوارئ
٠٢:٢٣:١٠ ص، الثلاثاء، ٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

أطلقت منظمة الصحة العالمية اليوم نداءً طارئاً لحشد 2.54 مليار دولار بهدف تقديم المساعدة لملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم ممن يواجهون حالات طوارئ صحية.

المرض والمجاعة يطالان مزيدا من البشر

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس جيبريسوس :” إنه يتطلب هذا التلاقي غير المسبوق للأزمات استجابة غير مسبوقة، ويواجه مزيد من الناس أكثر من أي وقت مضى خطر الإصابة الوشيك بالمرض والمجاعة ويحتاجون إلى المساعدة”.

يذكر أنه في العام الماضي ارتفع عدد المحتاجين إلى الإغاثة الإنسانية بمقدار 25% تقريباً -حسب المنظمة- بسبب ما يسمى حالات الطوارئ الصحية المداخلة؛ مثل الفيضانات في باكستان وانعدام الأمن الغذائي عبر منطقتي الساحل والقرن الأفريقي والحروب.

اقرأ أيضا:

منظمة الصحة العالمية توجه بيانا شديد اللهجة إلى الصين

54 أزمة صحية حول العالم

وحسب وسائل إعلام، تستجيب منظمة الصحة العالمية حاليًا لـ 54 أزمة صحية في جميع أنحاء العالم ، 11 منها مصنفة على أنها من الدرجة الثالثة ، وهي أعلى مستويات الإلحاح لدى المنظمة، وتتطلب استجابة على جميع المستويات.

الكلمات الدلالية:
أزمات صحية عالمية انعدام الأمن الغذائي فيضانات باكستان ممظمة الصحة العالمية مواجهة حالات الطوارئ

مواد ذات صلة

المزيد
بالفيديو.. الجيش الأوكراني يدمّر زورقين روسيين

بالفيديو.. الجيش الأوكراني يدمّر زورقين روسيين

١١:٠٧ م، الأثنين، ٠٢ مايو ٢٠٢٢
رويترز: استهداف 5 محطات سكك حديد أوكرانية وأنباء عن وقوع ضحايا

رويترز: استهداف 5 محطات سكك حديد أوكرانية وأنباء عن وقوع ضحايا

١٠:٤٨ ص، الأثنين، ٢٥ أبريل ٢٠٢٢
سفارة الكويت بالسودان توضح ملابسات إجلاء 7 مواطنين إلى جدة

سفارة الكويت بالسودان توضح ملابسات إجلاء 7 مواطنين إلى جدة

٠٧:٤٧ م، السبت، ١٣ أبريل ٢٠١٩
رغم خسارته الرئاسة.. “ترامب” يخطط لمطالبة الصين بمليارات الدولارات لهذا السبب

رغم خسارته الرئاسة.. “ترامب” يخطط لمطالبة الصين بمليارات الدولارات لهذا السبب

١١:٢٩ ص، الأحد، ٣٠ يناير ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *