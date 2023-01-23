حولوه لثكنة عسكرية.. مليشيا الحوثي تقتحم مسجدًا بصنعاء

تواصل – فريق التحرير:

أكدت مصادر مطلعة، قيام ميليشيا الحوثي باقتحام، مسجد منطقة “العشة” في منطقة الجاهلية بمديرية همدان شمال صنعاء، أمس الاثنين، واتخذت منه مقراً لمسلحيها.

وأضافت المصادر، أن هذه الخطوة تهدف لإطباق الحصار على المنطقة التي تستهدفها بحملة عسكرية مسعورة منذ أواخر الشهر الماضي، وفقا لـ”المصدر أونلاين”.

مليشيا الحوثي تقتحم مسجدًا بصنعاء

وتفصيلاً، اقتحمت مجاميع من مسلحي ميليشيا الحوثي مسجد منطقة العشة واتخذوا من مرفقات المسجد مقراً لعناصر الميليشيا الذين استقدمتهم ليمارسوا حملة الاعتداءات المستمرة بحق أبناء المنطقة.

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ووفقا للمصادر، فقد اختارت الميليشيا المسجد لموقعه المهم على الطريق الرئيسي في مدخل المنطقة، لتتخذ منه نقطة لمراقبة القرية والتضييق على أبنائها، في ظل استمرار تقييد حركة المواطنين وإرهابهم من قبل عناصر الميليشيا المنتشرين بالمنطقة.

يذكر أن ميليشيا الحوثي، تشن حملة عسكرية على المنطقة منذ 24 يوماً استهدفت خلالها أموال المواطنين وممتلكاتهم واختطفت العشرات من بينهم 20 شخصاً ما يزالون قيد الاحتجاز، كذلك اقتحمت ميليشيا الحوثي، منازل وجرفت مزارع، بحجة البحث عن أسلحة بحوزة المواطنين بحسب زعمها.

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