زيلينسكي يعتزم تغيير قيادات بأوكرانيا وقرارات بمنع السفر

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء أمس الإثنين، أن تغييرات بالمناصب العليا في الحكومة وفي الأقاليم ستتم في يومين.

تغيير قيادات ومسؤولين

وقال زيلينسكي في خطاب مصور: “هناك بالفعل قرارات تتعلق بالمناصب، فيما يتعلق بالمسؤولين على مختلف المستويات في الوزارات والهياكل الحكومية المركزية الأخرى، وكذلك في الأقاليم وفي منظومة إنفاذ القانون”، حسب “سكاي نيوز عربية”.

قرارات بالمنع من السفر

وفي سياق متصل، أمر زيلينسكي حكومة كييف بإجراء تغييرات جذرية على قواعد السفر إلى الخارج خلال 5 أيام، وقرر منع الوزراء والنواب وكبار موظفي الدولة من مغادرة البلاد إلا لرحلات العمل، حسب “العربية”.

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قضية فساد واعتقال نائب وزير

وجرى اعتقال نائب وزير البنية التحتية الأوكراني، فاسيل لوزينسكي، وعزله من منصبه، بعد إدانته بسرقة 400 ألف دولار مخصصة لشراء مساعدات، بما في ذلك مولدات كهرباء، وفقا لمحققي مكافحة الفساد والمدعين العامين في أوكرانيا.

ويعتقد أن لوزينسكي تواطأ، بمشاركة مسؤولين محليين وإقليميين، مع مقاولين لتضخيم أسعار المولدات واستخراج عمولة، وفقا لهيئات مكافحة الفساد في أوكرانيا.