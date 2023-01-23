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“السبيعي”: وصول تحديث iOS 16.3 بتحسينات وإصلاحات للأخطاء

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“السبيعي”: وصول تحديث iOS 16.3 بتحسينات وإصلاحات للأخطاء

“السبيعي”: وصول تحديث iOS 16.3 بتحسينات وإصلاحات للأخطاء

“السبيعي”: وصول تحديث iOS 16.3 بتحسينات وإصلاحات للأخطاء
٠١:٢٣:٣١ ص، الثلاثاء، ٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الخبير التقني عبدالله السبيعي عن وصول وصل تحديث iOS 16.3 لهواتف آيفون، بتحسينات وإصلاحات للأخطاء وتحديثات أمنية”.

خاصية الحماية المتطورة للبيانات

وقال السبيعي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن التحديث الجديد، يتيح أيضا خاصية الحماية المتطورة للبيانات في iCloud ومفاتيح أمن Apple ID .

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وفي وقت سابق، أعلن الخبير التقني، سالم الحربي، عن ميزة جديدة ومفيدة في تحديث ios16.2 الجديد لهواتف الآيفون.

تطبيق المساحة الحرة

وقال الحربي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “لمن حدثوا إلى ios16.2 وأضافوا تطبيق المساحة الحرة يوجد مميزات جداً جميلة ومفيدة”.

وأضاف أن هذه المزايا ستكون مفيدة لمن يعمل في مجال التصميم أو الشروحات وتقدر من خلالها تعمل مشاركة لها مع جهات اتصالك تتيح لهم التعديل على التصميم.

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الكلمات الدلالية:
آيفون تحديث iOS 16.3 عبدالله السبيعي هواتف آيفون

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