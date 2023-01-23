مواقيت الصلاة ليوم الثلاثاء.. 12 ساعة تفصل بين صلاتي الفجر والمغرب بالمدينة المنورة

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الثلاثاء، 2 شهر رجب 1444 هجرية، الموافق 24 يناير 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:05 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:37 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الثلاثاء 2 رجب 1444هـ كالتالي:

مواقيت الصلاة ليوم الثلاثاء

○ موعد أذان الفجر

مكة – 5:41

المدينة – 5:45

الرياض – 5:17

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:33

المدينة – 12:34

الرياض – 12:06

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:43

المدينة – 3:40

الرياض – 3:12

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:06

المدينة – 6:01

الرياض – 5:33

○ موعد أذان العشاء

مكة – 7:36

المدينة – 7:31

الرياض – 7:03

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